Alina Mungiu Pippidi, Gabriel Liiceanu şi Ion Cristoiu nu au priceput nimic din #muiepsd, aşa că e necesară o explicaţie succintă. Îmi permit să o dau eu, pentru că am pregătirea necesară. Am crescut cu Beavis and Butthead, Seinfeld şi Familia Bundy. Îmi oferă o perspectivă completă asupra fenomenului, mă face un specialist, să nu aveţi niciun dubiu.

Alina Mungiu Pippidi poate sta liniştită. #muiepsd este o epidemie, este contagioasă, dar nu se transmite. Aşa că atunci când îţi freci coatele prin low-costuri, poţi să crezi că Dăncilă e o victimă. Ba chiar poate să îţi placă şi de Dragnea pentru că e mai dur şi are o mustaţă de personaj din Sandra Brown. Nu contează, #muiepsd nu este transmisibilă. Totuşi, există o soluţie pentru stimata doamnă. Data viitoare, după ce decolează avionul, vă ridicaţi în picioare şi urlaţi: „băi, săracilor, care aveţi maşini la mâna a doua, băi, securiştilor, băi, necitiţilor”. Sunt curios ce se va întâmpla. Rugaţi pe cineva de la servicii să filmeze momentul.

Dornic de nişte cicatrici eroice, domnul Liiceanu a zis să ne dea o explicaţie pentru #muiepsd. Acum că are dreptate sau nu nici nu mai contează. Diferenţa de vârstă dintre noi e suficientă cât să mă simt că mi-ar explica tata, tardiv şi inutil, care e treaba cu felaţia sau cu sexul, în general. Domnule Liiceanu, aşa ceva nu se face în România, la noi nu se vorbeşte despre sex în public. Vă rog, în ultimul ceas, nu mai vorbiţi despre #muiepsd, nu mai scrieţi nimic, vorbiţi şoptit, pe la colţuri, cu Pleşu şi cu Patapievici, dar nu în public. De câte ori o să rostiţi răspicat şi cu voce tare #muiepsd, de fiecare dată mai moare puţin din zâmbetul pe care ni-l produce #muiepsd.

Şi ajungem la Ion Cristoiu. Ah, câtă psihanaliză s-ar putea face cu Ion Cristoiu. Ah, ce caz de şcoală ar fi domnul Cristoiu cu viaţa lui colorată, cu lipsa de ruşine şi cu inhibiţiile sale sexuale. Ar merita să îi vezi dosarul doar că să râzi şi să îl compătimeşti. Dar să ne oprim la un singur aspect. Ion Cristoiu crede că #muiepsd este un slogan antifeminist. Hahahahahaha. Ah, domnule Cristoiu, cum trebuie să vă dea peste cap ura şi dispreţul oamenilor la adresa PSD cât să vă daţi de gol fără să vă daţi seama. Eraţi mai inhibat de felul dumneavoastră, poate vârsta, cine ştie. Aşadar, Ion Cristoiu crede că felaţia este ceva câh, că ea jigneşte femeia, că sexul oral este o agresiune şi o grosolănie. Hahahahahah. Feministul Cristoiu, cel care scria acum ceva ani despre Gabriela Adameşteanu că arată atât de rău că nu-i mai atrage „nici pe marinarii stătuţi câteva luni departe de ţărm“. Elev Ion Cristoiu, eşti praf, treci la tabla şi scrie de o mie de ori: cunilingus.

Revenind. Despre #muiepsd nu ar trebui discutat. Am putea râde tâmp ca Beavis sau Butthead când auzim #muiepsd. Am putea discuta şi teoretiza #muiepsd cu prietenii noştri la fel de nevrotici ca noi de ce e nevoie de #muiepsd şi dacă merită să #muiepsd. Dar nu în public. Am putea să bem o bere pe canapea în timp ce Ion Cristoiu se dezinhibă la Antena 3. Oricum. oricând, oriunde. Dar nu în public. Pentru că #muiepsd nu e al nostru. E al PSD şi trebuie să îi lăsaţi să îl primească aşa cum se cuvine.