Portret. Cine e blonda lui Voiculescu pentru Cotroceni: de la ajutat copii în Africa la gafa cu Rusia şi NATO

Potrivit CV-ului acesteia, candidatul PRU a terminat în 2002 Facultatea de Drept a Universităţii Creştine Dimitrie Cantermir, după care, în 2005, a fost angajată în cadrul BCR unde ajunge în 2011 să conducă Departamentul pentru Afaceri Comunitare.

În 2012 Ramona Ioana ajunge în Iohannesburg - Africa de Sud - unde lucrează ca voluntar într-un ONG specializat pe copii abandonaţi, pentru ca mai apoi să devină vicepreşedinte pentru dezvoltare regională al Camerei de Comerţ a României din Ghana. Ulterior este acceptată într-un program universitar la Harvard şi se întoarce în România. În perioada 2015-2015 este numită specialistă comunicare a fostului vicepremier Gabriel Oprea, iar mai apoi, în guvernarea lui Mihai Tudose, devine secretariat de stat al Guvernului şi conduce Direcţia Coordonare Politici şi Priorităţi.

Bruynseels nu stă mult timp în funcţie, întrucât după ce cade guvernul Tudose, Viorica Dăncilă o eliberează din funcţie încă din primele zile de mandat. Tot Dăncilă o aduce din nou în Guvern la finalul anului trecut, în postul de consilier al premierului pentru mediul de afaceri. După alegerile europarlamentare Ioana Ramona îşi dă demisia, iar mai apoi, la începutul lunii iunie, este aleasă candidatul PRU la prezidenţiale.

După o relaţie de 18 ani, Ramona Ioana Bruynseels s-a căsătorit în mai 2019 cu Dominic Bruynseels, preşedintele First Bank, mai în vârstă cu aproape 30 de ani decât ea. Ei au împreună două fetiţe. Replicaonline scrie că Bruynseels este membră a grupului „The Flat Earth Revolution – (Pământul Plat) România”, care susţin că, în colaborare cu NASA, guvernele corupte ale lumii ne ascund că planeta Pământ nu este sferică, ci plată şi rigidă.

„Ramona Ioana Bruynseels este o reprezentantă a generaţiei tinere, deştepte şi hotărâte, o ardeleancă de la Cluj, absolventă de Harvard care, în loc să ramână în America, a adus America în România, s-a întors acasă şi vrea să contribuie real, cu educaţia, experienţa şi energia sa, la o schimbare, profundă, în bine, a României“, este descrisă aceasta de către partid.

Bruyneels, a făcut o gafă luni seară, când, într-o emisiune la Digi24, a afirmat că România şi Rusia sunt „împreună parte a NATO” , şi că cele două ţări ar trebui să continue „exerciţiile militare bilaterale”.

„Nu îi ignorăm total şi nici nu avem cum. Suntem împreună cu Rusia parte a NATO, trebuie să ne continuăm exerciţiile bilaterale şi exerciţiile din cadrul NATO pe partea militară”, a declarat aseară candidatul PRU.

Ulterior aceasta a afirmat că ştie relaţiile dintre NATO şi Rusia din experienţa ei ca jurnalist în presa militară şi că declaraţia respectivă a fost o exprimare nefericită.

„Sunt convinsă, însă, că nu pune nimeni la îndoială faptul că nu aş şti structura NATO şi relaţiile ei cu Rusia. Pentru cine nu ştie, am fost inclusiv, câţiva ani, reporter voluntar în presa militară, la Radio şi TVR Cluj. Mai jos, o amintire din timpul unui exerciţiu militar NATO de la Turda, cu colegi din mai multe ţări. A fost o onoare şi o plăcere să lucrez cu trupele României, respectiv, Corpul IV Armata Teritorial Transilvania, şi cele ale NATO”, a explicat Ramona Ioana într-o postare pe Facebook.



Candidatul PRU a eplicat apoi că gafa de aseară a fost de fapt o exprimare nefericită, cauzată de o „inversiune a topicii frazei” care a fost apoi speculată de presă.



„Când am răspuns întrebării, mă refeream la faptul că România, membră a NATO, trebuie să aibă exerciţii comune, colaborare cu Rusia. Suntem, împreună cu Rusia, implicaţi în tot ce se întâmplă în regiunea noastră şi împreună trebuie să veghem asupra stabilităţii regionale. A fost o inversiune a topicii frazei, care a generat această neînţelegere. Da, am avut o exprimare nefericită şi a fost speculată ca atare”, a conchis aceasta.

