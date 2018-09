Ponta: Dragnea nu are prieteni, el cumpăra oameni. Suportul său vine din împărţirea resurselor. Azi se ceartă cu Bădălău, mâine îi dă ceva

Întrebat dacă primarii sunt interesaţi de amnistie şi graţiere, Victor Ponta a atras atenţia că Dragnea nu are susţinători, ci îi cumpără.

„Dragnea nu are suporterii lui, ca Iliescu. Dragnea cumpără oameni. Azi se ceartă cu Bădălău, mâine îi dă ceva. El nu are prieteni. Ca şi povestea cu «prietenul meu Victor, prietenul meu Crin». Nu are prieteni. Suportul său vine din împărţirea resurselor. Şi PSD şi Guvernul s-au teleormanizat. Singurul lucru care îi ţine împreună e că Dragnea împarte resursele statului. Problema e că avem un buget care nu doar că a ajuns la fund, ci se sapă şi mai jos. Deci îi mituieşte pe oameni. Singurul lucru care îl interesează pe Dragnea e să câştige timp până cănd se rezolvă cu dosarele penale“, a declarat Victor Ponta la Adevărul Live