Pavel Popescu, la Washington: Românii vor mai mulţi militari americani în ţara noastră. E cea mai bună garanţie pentru apărarea libertăţii câştigate în 1989

„Românii sunt una dintre cele mai pro-americane naţiuni din Europa şi dorinţa noastră este de a vedea o creştere a numărului militarilor americani din ţara noastră, dar şi extinderea şi aprofundarea parteneriatului strategic pe domenii cheie din economie, energie şi infrastructură critică”, este mesajul transmis de liderul liberal Pavel Popescu la Washington.

Liderul PNL a revenit recent din Statele Unite, acolo unde a participat la mai multe evenimente, precum Forumul Transatlantic Parlamentar NATO, respectiv Forumul Parlamentar pentru Intelligence şi Securitate, unde a fost unul dintre speakerii principali. În timpul petrecut în Statele Unite, Popescu a avut numeroase întâlniri bilaterale cu congresmeni, membri ai administraţiei, reprezentanţi ai mediului privat, ai mediului academic dar şi cu foşti ofiţeri de rang înalt, potrivit unui comunicat de presă al liderului liberal. „Pe toată durata acestei deplasări, în numeroasele întâlniri în care am reprezentat România, am abordat, în principal, trei teme majore: compatibilizarea legislaţiei pe securitate cibernetică (cybersecurity), implementarea legislaţiei investiţiilor străine non-UE (Foreign Direct Investment) şi întărirea parteneriatului strategic cu SUA. În plus, am folosit fiecare ocazie pentru a le transmite partenerilor americani că a venit timpul ca România să intre în programul Visa Waiver şi m-am bucurat să văd că pentru acest lucru există o susţinere reală atât din partea democraţilor cât şi a republicanilor”, explică Popescu.

„Cele mai bune întâlniri le-am avut la Departamentul de Stat, unde am discutat cu mai multe echipe de experţi, pe teme problematica implementării legislaţiei pentru investiţii străine non-UE în România şi în Europa, o temă pe care lucrez alături de experţi din România şi din Statele Unite, de mai bine de un an. Acest proiect este de o importanţă vitală pentru securitatea economică a României şi pentru perspectivele noastre de dezvoltare.

Una dintre întâlnirile de la Departamentul de Stat a fost cu o echipă de experţi pe tema compatibilităţii legislative a proiectelor din zona de securitate cibernetică (cybersecurity).

„În contextul ameninţărilor din ce în ce mai acute, venite din partea unor actori statali, precum Rusia şi China, cât şi non-statali, România, SUA, UE, NATO dar şi restul democraţiilor de pe Glob, au nevoie urgent de o strategie comună pentru a găsi un răspuns ferm şi concret în cazul unor atacuri cibernetice de amploare. În acest scop, am dezbătut, împreună cu echipa de experţi ai DOS, metode şi proceduri clare de compatibilizare/aliniere a legislaţiei în acest domeniu. În acest context le-am amintit prietenilor americani de stabilirea, la Bucureşti, a Centrului European pentru Securitate Cibernetică”, mai spune Popescu.

Un moment important al vizitei a fost participarea la Forumul Transatlantic NATO, unde temele discutate au fost în special din sfera tehnologiilor emergente, a securităţii cibernetice şi a interoperabilităţii existente între ţările membre NATO. „În cadrul acestui format s-a discutat în special despre ameninţarea pe care o reprezintă China la adresa păcii şi securităţii globale dar şi nevoia de a acţiona unitar pentru contracararea expansiunii acestui stat care nu respectă legislaţia internaţională şi nici cele mai elementare drepturi ale omului. Am discutat despre aceste lucruri, dar în special despre ameninţarea pe care China o reprezintă pentru Europa de Est cu Michael S. Chase – Deputy Assistant Secretary of Defense pentru China. Tot aici am avut întâlniri bilaterale politicieni influenţi, precum Ine Eriksen Søreide, fost Vicepremier, Ministru al Apărării şi Ministru de Externe la Oslo, precum şi cu doi dintre congresmenii americani prezenţi la Forum, Gerald E. Connolly, Preşedintele NATO-PA şi Austin Scott. Sentimentul tuturor este că NATO trebuie să întărească flancul sud-estic al Alianţei, ca răspuns la acţiunile ofensive ale Rusiei”, arată Popescu.

Potrivit deputatului, un punct important al vizitei în SUA a fost participarea la Forumul Parlamentar de Intelligence şi Securitate ce a avut loc în clădirea Arhivelor Naţionale ale SUA. „În discursul meu am prezentat, din perspectiva României, care sunt cele mai mari ameninţări la adresa ţării noastre dar şi care sunt cele mai grave ameninţări la adresa spaţiului euro-atlantic şi a lumii libere. Am vorbit, printre altele, despre pericolul pe care îl reprezintă dictaturi precum China şi Rusia, care în acest moment încearcă să îşi exporte propriul model de ţară, unul nedemocratic, prin încălcarea dreptului internaţional.

De asemenea, liberalul a menţionat şi întâlnirile de la think-tank-urile Heritage Foundation, Hudson Institute şi Atlantic Council. „La prestigiosul think tank american conservator Heritage Foundation am discutat despre România cu o serie de experţi din zona de cyber şi nuclear. Un proiect extrem de interesant lansat de aceşti experţi vizează întărirea relaţiilor pe axa Washington – Seul – Bucureşti. La Hudson Institute am discutat cu experţi din zona privată, guvernamentală şi militară despre ameninţările la adresa spaţiului euro-atlantic, precum Generalul (r) Robert S. Spalding III, fost consilier la Casa Albă şi unul dintre cei mai activi în contracararea expansiunii Chinei. La Atlantic Council am discutat despre problema vizelor alături de Nathan Sales, ce a condus, în numele SUA, discuţiile cu reprezentanţii a şapte state în ceea ce priveşte extinderea programului Visa Waiver. Concluzia acestei vizite este una îmbucurătoare pentru noi. Politicienii, diplomaţii, experţii dar şi zona de expertiză militară consideră România un aliat important în lupta comună pentru apărarea şi promovarea valorilor libertăţii în întreaga lume”, arată Popescu