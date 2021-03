Orban: Proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei speciale va intra pe ordinea de zi a şedinţei de plen de miercuri a Camerei Deputaţilor

„E neuzuală participarea preşedintelui Camerei Deputaţilor la reuniunea Comitetului liderilor. De regulă, Comitetul liderilor funcţionează sub conducerea liderului de grup care conduce grupul cel mai numeros. A fost necesară prezenţa mea pentru că liderul de grup al PSD a refuzat pur şi simplu să supună la vot o propunere formulată de domnul Moşteanu şi anume aceea de a introduce pe ordinea de zi a şedinţei de plen de miercuri proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei speciale. Colegii m-au invitat la reuniunea Comitetului liderilor. Evident am condus Comitetul liderilor şi am supus la vot această propunere, care a fost adoptată. Ca atare, proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei speciale va intra pe ordinea de zi a şedinţei de plen de mâine”, a afirmat Ludovic Orban marţi la Parlament.





Chestionat dacă mai există posibilitatea schimbării amendamentului prin care magistraţii pot fi trimişi în judecată doar cu încuviinţarea CSM, preşedintele Camerei Deputaţilor a răspuns: „Este raport făcut. Cred că obiectivul nostru fundamental este să desfiinţăm Secţia specială. Este un angajament pe care l-am luat în faţa cetăţenilor români. Este o recomandare formulată în raportul Comisiei Europene pe care trebuie să o respectăm. Să nu uităm că avem obiectivul să îndeplinim recomandările pentru a putea să încetăm Mecanismul de Cooperare şi Verificare şi nu numai de asta, ci pentru a putea aduce normalitate în funcţionarea justiţiei”.





Referitor la CSM, liderul PNL a spus că această instituţie are abilitatea să ia decizii obiective în această privinţă.





„În ceea ce priveşte formula, CSM este în conformitate cu Constituţia României, garantul independenţei Justiţiei. Noi considerăm că această instituţie, CSM, care a fost înfiinţată prin Constituţie ca şi garant al independenţei Justiţiei este o instituţie care are abilitatea şi competenţele constituţionale să ia decizii obiective în această privinţă”, a explicat Orban.





Întrebat dacă proiectul de lege privind desfiinţarea SIIJ ar putea fi modificat la Senat, preşedintele PNL a replicat: „Noi suntem în dezbaterea la Camera Deputaţilor, primă sesizată. Avem un termen de dezbatere şi de adoptare pe care vrem să îl respectăm şi vrem ca în Camera Deputaţilor să desfiinţăm Secţia specială şi să aprobăm legea aşa cum a ieşit în raportul realizat de Comisia juridică”.





Premierul Florin Cîţu a declarat, întrebat vineri dacă amendamentul la proiectul privind desfiinţarea SIIJ prin care magistraţii pot fi trimişi în judecată doar cu încuviinţarea CSM nu oferă o superimunitate acestora, că iniţiativa legislativă va fi modificată la Senat astfel încât să ajungă cât mai aproape de forma aprobată în şedinţa de Guvern.





Comisia juridică a Camerei a adoptat joi raport favorabil la proiectul privind desfiinţarea SIIJ cu amendamente admise şi respinse.





Unul dintre amendamentele admise depus de către deputatul minorităţilor Ionel Stancu prevede că:





„Art.95 - (1) Judecătorii şi procurorii pot fi percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi preventiv sau arestaţi la domiciliu numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.





(2) Judecătorii şi procurorii pot fi trimişi în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, de corupţie şi de serviciu ori a unei infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie numai cu încuviinţarea Secţiei pentru judecători sau, după caz, a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.





(3) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii şi procurorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, Secţia pentru judecători sau, după caz, Secţia pentru procurori fiind informată de îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia”.