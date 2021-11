Orban, despre fuziunea PNL-PMP: Înţelegeri făcute pentru supravieţuirea unor lideri. Dacă cineva îşi imaginează că poate umple golul, se îmbată cu apă rece

„Trebuie să vă spun foarte clar, eu am avut PMP ca partener implicat în nivelul doi şi nivelul trei la guvernare. Am cunoscut foarte mulţi oameni de calitate în PMP, au fost cei mai apropiaţi parteneri, mai apropiaţi chiar şi decât USR în guvernare, care USR nu a vrut să îşi asume răspunderea intrării în structurile guvernului şi şi eu am avut discuţii în perioada respectivă cu preşedintele din acea perioadă, Eugen Tomac despre o posibilă unire. Dar Traian Băsescu nu a fost de acord", a declarat Orban.







Orban a explicat că fostul preşedinte de stat spunea că PMP va avea acelaşi scor politic. „Eugen Tomac mi-a recomandat să am o discuţie cu Traian Băsescu, iar Băsescu mi-a spus că nu e de acord, că PMP şi dacă pleacă Tomac şi cu ai lui, va avea acelaşi scor politic că scorul politic e determinat de el ca lider, era locomotiva electorală”, a mai declarat Orban.



Fostul lider liberal susţine că au existat discuţii în privinţa unei UNIRI cu PMP, însă a fost refuzat de Traian Băsescu, fondator şi fost preşedinte de onoare al formaţiunii.