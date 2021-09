Orban, despre Congresul PNL: Se discută de un sistem de control al votului. Suntem pregătiţi, la orice fel de control asupra votului, să luăm atitudine

„Dumneavoastră ştiţi că eu am informaţii de la membrii partidului din fiecare filială judeţeană. Sunt foarte mulţi care mi-au comunicat să se discută că anumiţi preşedinţi de filiale judeţene - nu voi da niciun preşedinte – de sistemul de control al votului, vorbindu-se de două sisteme de control al votului. Un sistem prin reprezentanţi şi un sistem prin fotografierea buletinului de vot”, a declarat Ludovic Orban sâmbătă după amiază.

Întrebat dacă există presiuni asupra delegaţilor privind votul pentru un anumit candidat, Orban a răspuns: „Există astfel de discuţii în grupuri restrânse în conducerile unor filiale care îl susţin pe Florin Cîţu, nu care mă sprijină pe mine”.

Liderul PNL a menţionat că votul la congres „trebuie exprimat liber, secret”, iar organizatorii trebuie să stabilească proceduri „să nu permită controlul votului”.





„Eu îndrăznesc să nădăjduiesc că şi minţile mai înfierbântate care încearcă să determine acest control pentru a îi împiedica pe oameni să voteze cu mine vor renunţa la această tentativă, pentru că altfel noi suntem pregătiţi, la orice fel de control exercitat asupra votului, să luăm atitudine”, a adăugat preşedintele PNL.





El avansează ca soluţii pentru a se evita controlul asupra votului, de la suspendarea procedurii până la „eliminarea controlorilor”, sau interdicţia de a intra cu telefonul mobil în cabina de vot sau chiar absenţa perdelei la cabinele în care se va exprima votul.





Orban a menţionat că are încredere în Theodor Stolojan,, care coordonează organizarea congresului şi despre care spune că este de „o corectitudine exemplară”.





Preşedintele PNL a menţionat că, dacă Congresul PNL nu se va putea ţine la Romexpo, din cauza ratei de infectare din Capitală, se ia în calcul organizarea acestuia în aer liber.





„Noi am discutat şi am pregătit şi variante de rezervă, să facem în aer liber, cu două locaţii posibile, fie locaţia Stadionul Arcul de Triumf, fie Romaero, din câte am înţeles”, a mai spus Ludovic Orban.