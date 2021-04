Orban, chestionat dacă are vreo temere privind o posibilă confruntare cu Cîţu la şefia PNL: Mie nu mi-e teamă de nimic

„Tot abordaţi acest subiect. Mie nu mi-e teamă de nimic. Cunosc foarte bine partidul, cunosc foarte bine situaţia în care ne găsim, în momentul în care am luat decizia să mai candidez pentru un mandat am făcut-o în deplină cunoştinţă de cauză şi dacă o să apară concurenţi pentru această poziţie, este democraţie, orice om poate să candideze, să vină cu o viziune, cu un program şi, până la urmă, membrii PNL sunt aceia care hotărăsc cine să conducă partidul”, a afirmat Ludovic Orban, întrebat vineri la Petreşti dacă are vreo temere cu privire la o posibilă confruntare cu Florin Cîţu la şefia PNL.

El a adăugat că este în relaţii foarte bune cu prim-ministrul şi, referitor la candidatura acestuia la şefia PNL a precizat că nu îi place să facă declaraţii decât pe baza unor certitudini.

„În relaţii foarte bune. Chiar dacă de patru luni se încearcă să apară, ba pe surse, ba pe alte tipuri manipulatorii să se lanseze informaţii despre candidatura lui Florin Cîţu la şefia partidului, domnul Cîţu nu a anunţat până acum că va candida. Cu toate acestea am fost întrebat de 200 de ori dacă mă tem de el sau ce părere am de candidatura domnului Cîţu. Nu-mi place să dau declaraţii decât pe certitudini, nu pe supoziţii”, a explicat liderul PNL.

Chestionat dacă va avea loc Congresul PNL în toamnă, Ludovic Orban a răspuns: „Dacă ne va permite situaţia epidemiologică,vom ţine Congresul”.

„Prevederile statutare le-am explicat, spun că în anul de după alegerile parlamentare se organizează alegeri în tot partidul. Alegeri întâi în organizaţiile locale, sunt urmate de conferinţele judeţene şi apoi Congresul. Dacă situaţia epidemiologică ne va permite să organizăm toate aceste... vă daţi seama, e un festival al democraţiei în care se aleg toţi liderii locali, judeţeni şi naţionali”, a completat preşedintele PNL.