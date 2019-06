Ora 16.00. După şase luni de amânări, Senatul votează ridicarea imunităţii lui Tăriceanu. Surse: PSD îl salvează pe liderul ALDE

Comisia Juridică din Senat a decis, miercurea trecută, să dea un aviz pentru începerea urmăriri penale a liderului ALDE, Călin-Popescu Tăriceanu, într-un dosar în care acesta este acuzat că a primit mită aproape 800.000 de dolari. Votul urmează să fie votat astăzi în plen.

„Am supus votului efectuarea urmăririi penale faţă de preşedintele Senatului, ca urmare a cererii DNA, avem un vot neutru, au fost trei voturi 'pentru', doua abţineri şi un vot 'împotrivă'. Asta înseamnă că noi, Comisia juridică, vom propune plenului Senatului efectuarea urmăririi penale faţă de domnul Tariceanu, urmând ca plenul Senatului să decidă în consecinţă”, declara pe 29 mai presedintele comisiei, Robert Cazanciuc.





Etajul şi şantajul

Miercurea trecută, dinaintea votului pentru alegerea celui de-al treilea om în stat, ALDE şi PSD se ţineau în şah, având negocieri paralele pe trei etaje din Parlament. În Plenul Camerei Deputaţilor, la etajul P1, deputaţii începeau discuţiile pentru alegerea unui nou şef al Camerei Deputaţilor după ce Liviu Dragnea şi-a pierdut mandatul în urma condamnării la trei ani şi şase luni de închisoare. După ce PSD află că nu are majoritate pentru a-l impune pe Marcel Ciolacu la această funcţie, pe ordinea de zi a senatorilor jurişti apare, surprinzător, solicitarea DNA de ridicare a imunităţii lui Tăriceanu, după şase luni de amânări. Cu o majoritate PSD votul trece, iar senatorii lansează informaţia că votul va fi dat imediat în plenul Senatului.

După o rundă de negocieri, în plenul Senatului, acolo unde PSD deţine o majoritate cofortabilă, nu e cvorum şi se decide amânarea pe azi a votului privind imunitatea lui Tăriceanu. La etajul 1M, primarul Viorica Dăncilă se prezenta în grabă la Parlament pentru a discuta cu aleşii PSD şi pentru a negocia cu liderul ALDE pentru susţinerea lui Ciolacu la şefia Camerei Deputaţilor. După aproape o oră de discuţii, premierul iese la 1M şi afirmă că PSD va avea majoritatea în plenul Camerei, o sală aflată un etaj mai jos. În paralel, liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, susţine că senatorii PSD nu-l vor lăsa pe Tăriceanu fără imunitate. „Nu îmbrăţişăm forme de abuz care au paralizat România“, a spus Şerban Nicolae, deşi, de dimineaţă, în Comisia Juridică, PSD a votat împotriva lui Tăriceanu.

La final, deşi Opoziţia formată din USR, PNL şi PMP a dat un semn de unitate şi a avut un candidat comun în numele Ralucăi Turcan, PSD câştigă votul şi Marcel Ciolacu este ales preşedinte al Camerei Deputaţilor. „Aici s-au tranzacţionat voturi, s-au făcut şantaje asupra unor voturi. Am asistat la tranzacţionări jenante chiar şi azi“, îi acuza Raluca Turcan pe social-democraţii care au venit în sală pentru a vota doar după ce s-au asigurat că ALDE va fi de partea lor.

Tăriceanu: M-a deranjat întârzierea votului

Într-un interviu la „Adevărul Live”, liderul ALDE a declarat că este deranjat de amânările repetate din Comisia Juridică a Senatului privind ridicarea imunităţii sale şi că PSD nu se foloseşte de situaţia sa pentru a-l şantaja.





„Eu mă confrunt într-adevăr cu o situaţie. Dar această situaţia nu a început din noiembrie 2018. Eu am fsot pus sub supraveghere în toate formele. Audio, video, locaţie, de la finele anului 2008 până în 2016. Doar-doar mi s-or găsi ceva şi să-mi facă un dosar pe corupţie. Ştiţi foarte bine că procurorii de la DNA Braşov nu au găsit nimic decât să mă acuze de mărturie mincinoasă. Care şi aia, în final, a fost ca proce dus în instanţă unde am fost achitat definitiv. Sigur, procurorii au fost învăţaţi să arate că ei au întotdeauna dreptate. Şi acest al doilea dosar a fost făcut pentru cazul în care voi fi achitat în primul dosar. Este o altă făcătură politică de la cap la coadă. Dar sigur, acest dosar şi solicitarea aferentă au fost trimise Senatului şi de fiecare dată când în Senat s-a discutat despre acest subiect eu nu m-am dus la şedinţele respective pentru ca să nu se spună că prin prezenţa mea influenţez decizia de acolo. Deci când colegii hotărăsc să vină cu acest subiect pe ordinea de zi, eu sunt gata să mă prezint. Am spus-o, chiar sunt deranjat că s-a întârziat atâta. Vrea să se încheie cu cât mai repede acest subiect ca să-mi pot prezenta punctul de vedere pe aşa-zisele acuzaţii care sunt în acest dosar”, a declarat liderul ALDE.

