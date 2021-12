Oficial. Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Florin Roman. Virgil Popescu, ministru interimar la Cercetare

Florin Roman şi-a dat demisia din funcţia de ministru al Cercetării şi Digitalizării după 20 de zile de mandat, în urma mai multor controverse legate de studiile sale.

Fostul ministru susţine că a fost ţinta unor atacuri ale forţelor oculte, pe lângă cele politice, explicând că se urmărea îndepărtarea sa de la minister până când va fi tranşată decizia referitoare la implementarea cloud-ului guvernamental, adică un business de zeci de miliarde de euro.

„Era foarte necesar ca Roman să nu fie ministrul Digitalizării cel puţin până la 15 ianuarie, când se va lua o decizie foarte importantă. (...)

În jurul acelei date urmează să se stabilească, în urma consultanţei pe care eu am dorit-o cu Banca Mondială, dar alţii au dorit-o să se facă în alt mod, să se stabilească soluţia de interconectare pe cloud-ul guvernamental şi partea de migrare, ceea ce înseamnă business de zeci de miliarde de euro în următorii ani pe partea de soluţii, echipamente şi furnizori de echipamente. Deci eu am luat decizia pentru că aveam două variante: de a continua ce începuse Teleman – discuţiile cu Banca Mondială – sau ce mi s-a sugerat, să fie o discuţie cu un investitor strategic. Eu am refuzat acest lucru”, a declarat Florin Roman.