Noi dispute între Florin Cîţu şi Vlad Voiculescu. Liberalii, atac în rafală la ministrul Sănătăţii

Disputa dintre ministru şi premier a pornit după ce o parte din personalul din centrele de vaccinare a ameninţat că se va retrage dacă nu primeşte banii pe cele două luni în care au muncit în aceste centre.

Într-o declaraţie publică, ministrul Florin Cîţu a afirmat că se vor face plăţile, trimiţând apropouri către ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu.

„Am cerut domnului Gheorghiţă o informare pe această temă. A trimis notificare către Ministerul Sănătăţii. Au spus că se vor face plăţile. S-a întârziat nepermis de mult!”, afirma Florin Cîţu.

Ce cealaltă parte, Vlad Voiculescu a explicat că vina pentru întârzierea plăţilor o poartă în funcţionar din cadrul ministerului pe care îl coordonează.

„Banii au fost ceruţi ieri de la Ministerul Finanţelor. Plăţile au început să se facă, mâine se vor continua plăţile către DSP”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

„Domnule Vlad Voiculescu, nu cred că din cauza unui funcţionar din Ministerul Sănătăţii, de două luni, nu au fost plătite obligaţiile financiare pentru personalul medical din centrele de vaccinare care stă în prima linie de combatere a pandemiei.

Acest aspect, pe lângă multe altele, cum ar fi, de exemplu, atitudinea d-voastră vizavi de cele întâmplate la spitalul Matei Balş, ne demonstrează faptul că nu vă interesează sistemul sanitar românesc, ci doar imaginea şi postările de pe reţelele social-media!”, a notat Gigel Ştirbu pe Facebook.

„Am solicitat azi, 16 martie, domnului ministru al Sănătăţii efectuarea de urgenţă a plăţii pentru personalul implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 pe teritoriul judeţului Cluj. (…) Ministerul Sănătăţii nu le poate solicita acestor eroi în alb, aflaţi în prima linie a luptei cu boala, să îşi rişte viaţa şi sănătatea iar în schimb să nu le arate nici măcar un minim respect, remunerându-i aşa după cum s-a angajat!”, a declarat preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, într-un comunicat de presă remis marţi.

„Numărul paturilor ATI a scăzut de la începutul anului până acum, deşi am spus clar că nu vreau. Unii manageri de spitale au decis să reducă numărul de paturi ATI. Ce informaţii aveam atunci... 100 de paturi. De aceea am cerut foarte clar şi urgent să crească numărul de paturi la 1.600. Resursele nu lipsesc. Toate ministerele şi mai ales Ministerul Sănătăţii are resurse pentru a creşte numărul de paturi”, a declarat Florin Cîţu

De cealaltă parte, Vlad Voiculescu a precizat că raportările nu sunt corecte.

„Paturile n-au dispărut. Când vorbim de paturi raportate, lucrurile sunt în dinamică. Nu întotdeauna raportările sunt cele corecte, dar pot garanta că nici măcar un singur pat ATI nu a dispărut prin magie în ultimele luni. Cu suplimentarea de paturi menţionată, de aproape 190 de paturi, ne îndreptăm către această sumă de 1.600 de paturi, dar avem limitări cu privire la resursa umană”, a relatat Vlad Voiculescu.