Noi contre în coaliţie. Ciolacu: Haideţi să depăşim zona de declaraţii politice şi de fandoseli / Cîţu: Nu cred că au zis aşa ceva, după ce am avut o discuţie clară

Întrebat dacă dacă există riscul ca agenţiile de rating să reducă perspectiva de la stabil la negativ, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu a declarat că „acest risc există, evident, dacă începem să facem astfel de declaraţii care nu au sustenabilitate sau nu au legătură cu realităţile”, după ce fostul premier liberal Florin Cîţu a atras atenţia asupra creşterilor privind mai mulţi indicatori economici, precum inflaţia şi dobânzile, explicând că astfel de creşteri apar înaintea unei crize economice şi că ţine de ce va face Guvernul în perioada următoare pentru a fi evitată o astfel de criză.

Marcel Ciolacu: „Declaraţii politice şi încercări de a duce discuţiile în altă zonă, mă lasă rece”

Ulterior, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a afirmat : „Declaraţii politice şi de încercări de a duce discuţiile în altă zonă, mă lasă rece şi nici nu mă interesează. (...) „Haideţi să depăşim zona de declaraţii politice şi de fandoseli, românii aşteaptă de la noi lucruri concrete şi serioase. În acest moment, România, în afară de pandemie, se confruntă şi cu o criză energetică majoră, care va afecta întreaga economie, dacă Guvernul României nu este unul eficient”, a spus preşedintele PSD.

Florin Cîţu: „Nu cred că astăzi îşi permite cineva din PSD să atace PNL”

În replică, preşedintele PNL, Florin Cîţu a declarat că nu crede să mai existe atacuri, explicând că liderii colaiţiei au luat o decizie cu privire la acest lucru în şedinţa de miercuri seară. „Nu cred aşa ceva, pentru că aseară la coaliţie s-a spus foarte clar că nu se va mai ataca şi nu va mai fi niciun atac la adresa niciunui membru PNL, din partea PSD, deci daţi-mi voie să iau sub formă de rezervă aceea ce spuneţi pentru eu nu cred că astăzi îşi permite cineva din PSD să atace PNL(...) Nu cred că domnul Ciolacu, preşedintele PSD, a atacat vreun ministru al PNL, după ce aseară am avut o discuţie clară, în care am spus că nu mai atacam pe nimeni”, a explicat şeful liberalilor.