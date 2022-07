Nicolae Ciucă salută numirea lui Yair Lapid la şefia interimară a Guvernului din Israel

„Salut mandatul interimar al lui Yair Lapid ca prim-ministru al Israelului. Rememorez cu mare satisfacţie întâlnirea noastră bilaterală de la Bucureşti! Aştept cu nerăbdare să pregătim împreună următoarea întâlnire interguvernamentală!”, scrie Ciucă pe Twitter.

Miercurea trecută, parlamentarii israelieni au aprobat, într-o lectură preliminară, dizolvarea parlamentului şi organizarea de noi alegeri, după ce prim-ministrul Naftali Bennett a anunţat destrămarea coaliţiei aflate la putere din iunie 2021. După eşecul guvernului său format din opt partide, fostul premier Naftali Bennett şi-a anunţat retragerea din politică şi a transmis că nu va mai candida la următoarele alegeri.

Conform unui acord de împărţire a puterii între Naftali Bennett şi fostul ministru de Externe israelian Yair Lapid, acesta va deţine funcţia de prim-ministru până la formarea următorului guvern.

🇷🇴 PM @NicolaeCiuca: Welcoming @yairlapid 's interim mandate for 🇮🇱 @IsraeliPM! Remembering with great satisfaction our bilateral meeting in Bucharest! Looking forward to preparing next G2G meeting together! pic.twitter.com/0XVLOPQvdP