Nicolae Ciucă a discutat cu premierii Islandei şi Norvegiei despre consolidarea relaţiilor cu România

„Am notat în discuţia cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, similitudinea opiniilor noastre cu privire la riscurile la adresa securităţii europene, importanţa consolidării poziţiei de descurajare şi apărare a NATO şi întregul Flanc Estic. Am recunoscut potenţialul de a consolida relaţiile dintre România şi Norvegia”, a mai scris premierul Ciucă pe Twitter.

PM @NicolaeCiuca: I noted in the discussion with🇳🇴PM @jonasgahrstore the similarity of our views on the risks to European security, the importance of strengthening NATO's deterrence & defence posture & the entire #EasternFlank. We acknowledged the potential to strengthen 🇷🇴🇳🇴rel. pic.twitter.com/bpTpLUFakh