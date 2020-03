Nicolae Bănicioiu: Conducerea PNL e inconştientă. Trebuiau să urmeze indicaţiile specialiştilor

„Doamne fereşte de aşa ceva ! Deşi toată lumea le a explicat ca nu se pot face adunări mari şi nici interacţiune cu mulţi angajaţi iar ei totuşi au decis sa facă circul de ieri de la parlament ! Citu un inconştient - la fel şi conducerea PNL!Eu unul le am explicat de citeva ori ca şi prin parlamentari (care merg in teritoriu) cit şi prin angajaţi , vor putea răspândi virusul - ei nu şi nu !!! ”, a scrie pe Facebook deputatul Nicolae Bănicioiu.

Deputatul Pro România îi acuză pe liberali de inconştienţă. „Au făcut o conştient sau mai bine zis totuşi inconştient( pentru ca n au vrut sa asculte ) - le am explicat de 7000 de ori ca trebuie sa i urmeze strict indicaţiile specialistilor şi i am avertizat ca i vor pune in pericol inclusiv pe cei care gestionează lucrurile . Deştepţii ăştia au interacţionat şi cu cei de la dsu in şedinţele photo ale premierului desemnat sau demis ! Practic azi sunt in imposibilitatea de a şi pune un guvern şi aşteaptă soluţii de la alţii”, a mai afirmar Nicolae Bănicioiu.