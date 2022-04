Mircea Hava critică cursa internă, cu un singur candidat, pentru alegerea unui nou şef: Credibilitatea PNL nu poate şi nu trebuie să depindă doar de un om

Liderul liberal a subliniat că mesajul transmis nu este „o critică a unor persoane”, ci o „dezamăgire personală faţă de o situaţie mai amplă” în care se află PNL. „Credibilitatea Partidului Naţional Liberal nu poate şi nu trebuie să depindă doar de un om. Că e Ciucă sau altcineva. Dacă eşti solist, eşti doar tu şi instrumentul, dacă eşti prim-ministru sau preşedinte de partid, îţi trebuie o echipă. Nu am nimic cu Nicolae Ciucă, aşa cum nu am avut nici cu Florin Cîţu, ori cu vreun alt membru al PNL şi nu vreau ca acest mesaj să fie perceput ca o critică a unor persoane, căci nu este. Este, dacă mi se permite, o dezamăgire personală faţă de o situaţie mai amplă în care ne aflăm. Nu sunt genul entuziast care să aplaude, la scenă deschisă, schimbările la vârful partidului. Mai degrabă, rămân rezervat şi îngrijorat de inconsecvenţă şi de felul în care se desfăşoară guvernarea”, a scris liderul liberal pe Facebook

„Nu cred că nişte alegeri cu un singur candidat sunt un lucru bun pentru PNL sau alt partid”

Mircea Hava a mai transmis că nu a fost miscat nici de decizia fostului lider de a demisiona, nici de anunţul actualului premier de a candida la şefia partidului. „Nu m-a mişcat decizia lui Cîţu de a demisiona de la şefia PNL, chiar dacă nu am fost un membru al ”echipei câştigătoare”. Nu mă bucură, însă, nici candidatura lui Nicolae Ciucă, şi asta nu pentru că aş avea ceva cu militarul sau omul politic Ciucă. Sunt multe naţii puternice cu politicieni de ispravă ieşiţi din haina militară. Poate fi şi una, şi alta. În schimb, nu cred că nişte alegeri cu un singur candidat sunt un lucru bun pentru PNL sau alt partid. Pentru că sunt exact modelul de alegeri în care nu există un înfrânt ci, de fapt, pierde tot partidul. Doar ce am trecut prin festivalul democraţiei. Nu cred nici în derogări. Excepţia de la regulă e un instrument ce trebuie folosit în situaţii excepţionale, or PNL nu se află într-o astfel de situaţie<<, a mai transmis Hava.

„Nu va dura o veşnicie”, averitzează fostul primar PNL

Fostul primar al municipiului Alba Iulia a mai subliniat că „pentru a evalua obiectiv şi pe termen lung pe cineva n-ajunge să te raportezi la context. Azi, lumea se simte mai sigură când aude un fost militar vorbind despre pace sau război. Şi nu e o nimica toată. Dar nu va dura o veşnicie. Şi, atunci, după, ce vom face? Ajungem la jocurile copilăriei cu "Cioc-boc, nu-i de tine treci la loc! (fără aluzie)"? Asta în timp ce liderul în cauză îndură ruşinea de a deveni "urâtul" ţării doar pentru că a ascultat de indicaţiile celor care i-au spus că e cel mai frumos! Cam tot cei care alcătuiesc un, dacă vreţi, “pluton” ce propulsează lideri pentru ca, mai apoi, să-i aibă în cătarea “armei.” Statul, guvernul nu sunt făcute să fie exploatate ca bursa cu un profit, fie şi de imagine, imediat. Sunt şi există pentru a garanta oamenilor traiul de zi cu zi, în fiecare zi”. „E foarte grav când nu-i mai asculţi pe ăia rămaşi aproape de oameni şi probleme”

„De ce nu-i avem mai implicaţi şi mai prezenţi în decizie, pe colegii mei despre care se ştie ce rezultate au avut ca aleşi direcţi ai oamenilor, nu pe liste. Tocmai pentru că mulţi dintre cei de pe liste au întins corzile, au profitat la maxim şi au crezut că le ştiu pe toate. Ceea ce e foarte grav, când nu-i mai asculţi pe ăia rămaşi aproape de oameni şi probleme. Dacă ar există mai multă dovadă că Bucureştiul ascultă nu doar aude, alta ar fi situaţia. Spre deosebire de alţii, nu văd neapărat o piedică în faptul că domnul Ciucă e mai cazon, obişnuit să ia şi să dea ordine”, a mai completat Hava, întrebând „unde e echipa de guvernare vizibilă şi cu rezultate”, „are să poată recupera faptul că am dezamăgit electoratul”.