Ministrul Justiţiei explică intervenţia în scandalul preţurilor la energie: Am văzut că acest caz necesită atenţie şi am putut transmite o îndrumare

Întrebat ce anume l-a determinat să îi scrie procurorului general Gabriela Scutea privind piaţa de energie, ministrul Justiţieie a răspuns: „în primul rând, aş dori să precizez că MJ are dreptul să emită astfel de îndruamări. În al doilea rând, aş vrea să înţelegem ce efect are o astfel de îndrumare şi nu are o astfel de îndrumare. Să nu ne închipuim că mâine vor descinde la toţi operatorii şi vor lua la mâna facturile. Nu trebuie să ne gândim că procurorii vor derula operaţiuni specificie în legătură cu tranzacţii obsinuite, indiferent de preţuri şi considerente economice„, a precizat ministrul la Antena 3.

Predoiu a explicat că ăprin acţiunea sa, a transmis o îndrumare de prioritizare. „Ce înseamnă: că atunci când procurorii sunt sesizaţi sau au date certe să acorde prioritate cazurilor. (...) Uenori e nevoie de o prioitizare. Că minsitru al Justiţiei, am văzut că acest caz necesită atenţie şi am putut transmite o îndrumare de prioritizare. Nu e descindere sau hărţuială, ci că aceste tipuri de anchete să fie prioritizate”, a mai completat ministrul Justiţiei.

Ministrul a preizat că a fost determinat de „discuţiile la nivelul Guvernului”. „Unele imrpejurari evocate in aceste discuţii lăsau multe semne de întrebare, de exemplu şcoli care primesc facturi la preţuri astronomice deşi pentru şcoli există o dispoziţie legală care plafoneaza costul şi alte lucruri de detaliu tehnic. Şcoala e protejată„, a mai declarat Predoiu.