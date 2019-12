Ministrul Culturii deţine două locuinţe, terenuri agricole, obiecte de artă în valoare de 30.000 de euro şi a acordat împrumuturi de peste 50.000 de euro

Gheorghiu este proprietar al unui teren în Vadul Moldovei (Suceava), cumpărat în 2008, iar în 2010 şi 2011 a mai achiziţionat trei împreună cu soţia.Tot în 2010 şi 2011 a cumpărat o casă şi un apartament în Valea Moldovei, respectiv Suceava, pe care le deţine împreună cu soţia. A dobândit prin succesiune o parte dintr-un aparatment, pe care a vândut-o pentru aproximativ 7.000 de euro.Deţine un autoturism Mercedes, fabricat în 2011, ceasuri în valoare de aproximativ 8.000 de euro, bijuterii în valoare de aproximativ 6.000 de euro şi obiecte de artă şi cult în valoare de aproximativ 30.000 de euro.Proprietar al S.C. BG Media S.R.L., el a împrumutat societatea în nume personal cu 113.514 lei, iar anul acesta a mai acordat două împrumuturi - în valoare cumulată de 49.000 de euro - unor persoane fizice.În acelaşi timp, Gheorghiu are datorii la patru bănci (405.400 de lei), împrumuturi scandente în 2020, şi la o persoană fizică (35.000 de euro), scadent în 2022.Indemnizaţia de deputat a fost de 120.036 de lei pe an, iar soţia, angajat al Ministerului Afacerilor Interne, a câştigat un salariu anual de 18.654 de lei. Acestor venituri se adaugă indemnizaţia de creştere copil, stimul inserţie şi alocaţie de stat pentru copii.De la BG Media, de unde şi-a retras aportul, a primit pe an 82.450 de lei.Deputatul Bogdan Gheorghiu (Suceava), validat în decembrie 2016, a preluat la finalul lunii octombrie portofoliul Cultură în Guvernul Orban. În vârstă de 44 de ani, licenţiat în Actorie, a fost realizator de emisiuni radio şi TV. În 2002, a deschis staţia locală OTV Suceava, în 2005, TV Rădăuţi, iar în 2007, Bucovina TV. A făcut parte din Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de comunicare în masă din Camera Deputaţilor.