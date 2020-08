Mihai Chirica răspunde criticilor USR-PLUS: Am dreptul să-mi aleg mireasa pe care o consider potrivită. Ea a fost PNL

Chirica a spus, într-o conferinţă de presă, că nu se consideră traseist politic, pentru că nu a plecat din PSD, ci a fost exclus din acest partid, după ce s-a luptat cu Liviu Dragnea.

Primarul Iaşiului a afirmat că unii ar fi vrut ca el să meargă în USR sau PLUS, dar că s-a dus la PNL, pentru că aşa a considerat că este mai bine.

"Ştiu că doare că nu sunt în PLUS sau USR sau nu ştiu unde. M-am dus în PNL pentru că a fost un act de voinţă. Eram necăsătorit. Am dreptul să-mi aleg mireasa pe care o consider potrivită. Acea mireasă a fost PNL. Am ales, m-a acceptat şi m-am căsătorit cu ea pe data de 7 martie 2020, imediat după comemorarea cutremurului din 4 martie 1977. Aceasta e alegerea mea şi mi-o asum şi nimeni nu poate să mi-o conteste. M-am căsătorit cu partidul cu care am vrut eu", a declarat primarul Mihai Chirica.

El a mai afirmat, întrebat despre criticile lui Dacian Cioloş privind traseismul practicat la Iaşi de PNL, că în anul 2017 a fost "singurul kamikaze" care a arătat că PSD se află pe un drum greşit.

"Nu vreau să îi reamintesc domnului Cioloş, pentru că ştie foarte bine, eu nu am plecat din PSD. Eu am explodat în PSD. Cred că am fost singurul kamikaze din ultimii 30 de ani care am arătat că acest partid este pe un drum greşit. Nu vreau să mă laud, cred că aşa am devenit şi erou naţional şi european în politica românească care părea complet compromisă. Aş vrea să văd câţi au reuşit să aibă vreo reacţie la acea vreme, atunci când România fierbea, fără nişte declaraţii sforăitoare de genul "să fie bine ca să nu fie rău". Câţi şi-au pus pielea la bătaie? Câţi au spus renunţ la funcţia de vicepreşedinte la nivel naţional, de preşedinte la nivel judeţean, de preşedinte al organizaţiei municipale, şi pe punctul de a renunţa aproape şi la funcţia de primar, pentru a arăta că lucrurile nu merg în direcţia cea bună?", a mai afirmat primarul Mihai Chirica.

Dacian Cioloş l-a acuzat în această săptămână de ipocrizie pe ministrul Mediului, Costel Alexe, din cauza faptului că liberalul a spus că "PNL îşi doreşte să scape de toate relicvele radioactive ale PSD”, însă candidatul PNL la Primăria Iaşi este fostul şef de la PSD Mihai Chirica. Cioloş se întreabă dacă nu ar fi mai corect faţă de alegători ca ministrul Costel Alexe să se înscrie în PSD.

"În acest context suprarealist nu ne rămâne decât să îi mulţumim lui Costel Alexe că recunoaşte adevărul. Luptă cu PSD atât de aprig încât e gata să primească toată organizaţia locală în PNL. Cum ar veni, «au luptat până au căzut sub masă» sau, după caz, »au luptat, dar au şi colaborat»”, a mai spus Cioloş.