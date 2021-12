Marcel Ciolacu salută revenirea social-democraţilor la cârma Germaniei: „Le doresc lui Olaf Scholz şi echipei SPD toate cele bune. Contăm pe prietenia noastră”

„După 16 ani, social-democraţii revin la conducerea Germaniei! Le doresc lui Olaf Scholz şi echipei SPD toate cele bune şi contăm pe prietenia noastră pentru a construi un dialog fructuos şi constructiv între România şi Germania în anii următori!”, a scris liderul PSD, miercuri, pe Twitter.

After 16 years, the Social Democrats are back in the driving seat in Germany! I wish @OlafScholz and the SPD team all the best and count on our friendship to build a fruitful and constructive dialogue between Romania and Germany in the years to come!