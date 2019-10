VIDEO Ludovic Orban, propus prim-ministru de Klaus Iohannis. Orban: Sunt onorat să-mi asum responsabilitatea în numele PNL

Ludovic Orban: Mulţumesc pentru încrederea acordată. Sunt onorat să-mi asum responsabilitatea în numele PNL şi garantez că voi pune experienţa şi energia în slujba interesului public. Asumarea răspunderii formării Guvernului e ceea ce ne defineşte în acţiunea noastră. Acum românii se uită cu speranţă şi încredere. Vom da românilor ce aşteaptă de la noi, ce aşteaptă de la un guvern normal, dedicare în servirea interesului public.

Câteva priorităţi ale noului Guvern: vrem implfiicarea adminsitrativă, digitalizarea administrativă, acordarea unei atenţii serioase pentru obiectivele din infrastructura de transport, de sănătate şi de educaţie. Vrem consolidarea parcursului european al României, în conformitate cu pactul semnat de PNL. Vrem respectarea rigorilor privind statul de drept. vrem asigurarea unei independenţe reale a Justiţiei, readucerea instituţiilor guvernamentale în slujba cetăţenilor.

Am încredere în toţi partenerii care au fost alături de noi, care au pus punct guvernării PSD. Sunt convins că vom găsi discernământ şi încredere. Orice zi de întârziere a învestirii Guvernului înseamnă menţinerea Guvernului Dăncilă.

UPDATE Klaus Iohannis: Acum puţine zile a trecut moţiunea şi a căzut Guvernul PSD-ist. E bine aşa. PSD, din 2017, a avut trei guverne care au dăunat grav României. După consultările cu partidele politice şi formaţiunile politice parlamentare am tras concluzia spusă şi după prima rundă de consultări, că se conturează un Guvern în jurul PNL. PNL a fost singurul partid care a venit şi a spus direct că sunt dispuşi, chiar dacă e foarte dificil, să-şi asume guvernarea. Guvernul care va fi instalat va avea un mandat scurt, până la alegerile parlamentare. dacă veni vorba de ele, repet că alegerile anticipate sunt o soluţie bună, dar nu cu Guvernul Dăncilă interimar. Am decis să desemnez următorul prim-ministru în persoana lui Ludovic Orban.

Cred că Ludovic orban va pune pe picioare o guvernare de succes. Am vorbit despre ce poate face Guvernul. Situaţia nu va fi simplă deloc, pentru că Opoziţia din Parlamentul României e atât cât am văzut-o la moţiunea de cenzură. Am toată încrederea că Guvernul orban se va ocupa serios de toate