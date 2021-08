"Pentru mine nu există delict de opinie. Totdeauna am încurajat exprimarea opiniilor - sigur, într-un mod civilizat, într-un cadru statutar şi, evident, cu buna intenţie de a contribui la deciziile corecte şi potrivite ale Partidului Naţional Liberal. Cred că sunt primul preşedinte de partid în 31 de ani care, atunci când a fost în situaţia de a desemna reprezentanţi pe funcţii de demnitate publică, atunci când partidul a ajuns la guvernare, nu am numit oameni numai dintre prieteni sau dintre cunoscuţii găştii. Eu am pus pe masa întregului partid toate funcţiile, am stabilit nişte criterii pe baza cărora am repartizat către filiale dreptul de desemnare a reprezentanţilor în funcţii de demnitate publică pentru că, la urma urmei, fiecare organizaţie a contribuit cu voturi şi are dreptul de a desemna reprezentanţi care să pună în practică politica Partidului Naţional Liberal şi mai ales să asigure buna guvernare a României”, a afirmat Ludovic Orban, sâmbătă, în cadrul Comitetului Director Judeţean al PNL Satu Mare, unde prezintă moţiunea "Forţa dreptei”.

Liderul PNL a făcut referire şi la relaţia dintre conducerea partidului şi membrii acestuia, el susţinând, în acest context, că niciodată nu a "apelat la autoritatea ierarhică" şi descriindu-se drept "un om cu care poţi să vorbeşti deschis" şi un "om accesibil".

Ludovic Orban a precizat că pentru el "democraţia internă a fost fundamentală şi trebuie să rămână aşa".

"Dacă nu există democraţie, înseamnă că nu pot exista nici decizii corecte. Dacă reprimi punctele de vedere contrare, piezi legătura cu realitatea, nu mai primeşti feedbackul pe care trebuie să-l primeşti în mod constant, ca să-ţi corectezi permanent deciziile”, le-a transmis Orban liberalilor, la Satu Mare.