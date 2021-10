Ludovic Orban, la un pas de a rupe PNL: „Sunt gata să creez inclusiv o nouă construcţie politică”

Ludovic Orban a afirmat, duminică seara, la Realitatea Plus, că echipa de conducere a PNL nu mai înseamnă PNL şi că această echipă nu mai are nicio legătură cu spiritul liberal.

"Ce s-a întâmplat la Congres pe mine m-a marcat profund şi m-a făcut pentru prima oară să-mi pun întrebarea dacă mai am ce să caut în această gaşcă care a călcat în picioare lucruri fundamentale care ţin de democraţie. Ăsta nu a fost congres în care oamenii să voteze liber. Au fost patru sisteme de control”, a declarat Ludovic Orban.

Potrivit lui Orban, ce s-a petrecut la Congresul PNL a fost un "coşmar". El a mai declarat că aşa ceva nu a trăit în 31 de ani.

Întrebat dacă mai are un viitor în PNL, Orban nu a exclus posibilitatea de a crea o nouă construcţie politică.

"Cu siguranţă că am un viitor în viaţa publică din România. Eu sunt un politician atipic, nu mi-am construit cariera încercând să mă pun bine cu mărimile, cu serviciile, mi-am construit cariera prin muncă şi efort. (…) Când voi fi convins că PNL a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcţie politică care să continue trecutul PNL. În momentul de faţă cei care conduc azi partidul nu au nicio legătură cu PNL”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban, despre preşedintele Iohannis: „De multe ori am senzaţia că parcă a fost înlocuit cu o sosie”

"În toate discuţiile avute cu preşedintele după 1 ianuarie, niciodată nu mi-a spus că ar prefera să fie altcineva preşedinte la PNL. În prima fază părea că mă sprijină, nu am avut nicio îndoială. De altfel, Cîţu nici nu ar fi avut curaj să candideze fără sprijinul preşedintelui. Cîţu nu cunoaşte nici unu la mie din membrii partidului”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat de ce l-a preferat Klaus Iohannis pe Cîţu, Orban a răspuns: "Ca să nu fiu eu".

"În perioada în care am fost la guvernare am colaborat foarte bine, iar preşedintele chiar a fost implicat în actul de guvernare. Vă mărturisesc că după 1 ianuarie nu mai înţeleg nimic din tot ce a făcut Iohannis. Nu mai înţeleg nimic. De multe ori am senzaţia că parcă a fost înlocuit cu o sosie. Deci nu pot să-l recunosc faţă de perioada în care am colaborat şi am făcut multe lucruri bune. Mi se pare că a pierdut complet orice legătură cu realitatea”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă ar vota suspendarea preşedintelui, Orban a răspuns: "Nu vă dau acum răspunsul la această întrebare".