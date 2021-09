Lăzăroiu: Stelian Ion era pe lista neagră a preşedintelui. Premierul şi ceilalţi lideri au început să mârâie împotriva lui. Felul în care a făcut-o Cîţu a fost mai rău decât la Voiculescu

„A fost o serie întreagă de neînţelegeri şi mie mi-a fost greu să cred la început că a fost un accident, părea ceva premeditat, părea că liberalii vor să-i dea afară pe cei de la USR din Guvern. Mai culegând informaţii, din ce am înţeles, cam toată lumea mi-a spus că a fost un accident şi o neînţelegere, nu a vrut nimeni să se ajungă aici. Nişte analize greşite, nu au luat în calcul că USR PLUS chiar ar putea să iasă din Guvern şi să depună o moţiune de cenzură, a fost evaluarea greşită a lor. Pe de altă parte, cred că a fost şi o neînţelegere, pentru că pe premierul Cîţu l-am auzit vorbind în ultima vreme despre şantaj din partea USR PLUS, au spus cei de la USR PLUS trecem PNDL-ul cu amendamentele noastre, dar voi ne ajutaţi să trecem proiectul cu Secţia Specială. El a numit asta şantaj, dar nu e şantaj”, a afirmat Sebastian Lăzăroiu, în interviul de la Prima TV.