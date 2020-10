Klaus Iohannis: Recomand să purtaţi mască oricând ieşiţi din casă. Nu se revine la starea de urgenţă. Nunţile, botezurile, posibil restricţionate

„Am avut discuţii să se lucreze la o metodologie care permite luarea unor decizii mai rapide, mai eficiente şi mai corelate cu situaţia din fiecare localitate şi judeţ. În acest fel vom putea fi mai eficienţi, lua mai repede măsurile care se impun. Vom putea să evităm ca să zic aşa restricţii prea dure. Însă, repet, măsurile de basă rămân cele discutate. Masca, distanţa, igiena. Am discutat o discuţie mai lungă despre mască. Cam toţi specialiştii sunt de părere că masca e extrem de utilă dacă vrem să nu mai avem o răspândire masivă a virusului. Voi duce această discuţie mai departe. Vom avea mai multe discuţii despre unde şi când purtăm masca. Eu recomand să purtaţi mască tot timpul când ieşiţi din casă. E bine pentru noi, cei apropiaţi să purtăm mască.

Nu intenţionez să revenim la starea de urgenţă. Există măsuri mai puţin dure care au efecte poate chiar mai bune. Deci cea mai bună prevenţie e masca, distanţa, igiena. Nu avem nevoie să închidem toată ţara. Pentru a purta mască nu e nevoie de stare de urgenţă. Sunt de părere că evenimentele la care se adună multă lume vor trebui restricţionate. Am văzut din păcate prea multe întruniri, care au un substrat pozitiv, nunţi. serbări, unde nu s-au respectat măsurile. E posibil ca ele să fie restricţionate”, a conchis Iohannis. Mai departe. preşedintele a subliniat că nu se va reveni la starea de urgenţă şi a recomandat purtarea măştii de protecţie. De asemenea, acesta a dat semne că evenimentele la care se adună mulţi oameni, precum nunţile sau botezurile, ar putea fi restricţionate.

„Am găsit o instituţie cu oameni foarte dedicaţi şi competenţi. Evident, mi-au prezentat institutul, mi-au prezentat domeniile de care se ocupă şi am discutat şi despre mersul pandemiei. Înainte să detaliez un pic acest capitol, am apreciat şi munca pe care o fac, şi proiectele din curs. Despre pandemie am discutat destul de mult. Mi-au prezentat misiunea care s-a format aici la institut. Şi m-a bucurat să constat că abordarea nostră este cam la fel. Nu trebuie să intrăm în panică. Ne aflăm într-op situaţie de sănătate publică deosebit de gravă. Dacă vrem să avem o viaţă apropiat de normalitate e absolut obligatoriu să respectăm câteva norme. Sunt cunoscute şi câteva măsuri. Purtatul măştii, distanţa, igiena mâinilor. Evitarea aglomerărilor şi da, acolo unde în anumite localităţi incidenţa pandemiei este mai mare, trebuie introduse restricţii specifice. Despre restricţii am vorbit destul de mult şi am observat cu toţii că descentralizarea restricţiilor a fost un lucru bun dar e nevoie de clarificare”, a declarat vineri Klaus Iohannis.