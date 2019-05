Kelemen: Kovesi va candida din partea USR la prezidenţiale dacă nu va ajunge procuror-şef european. De doi ani se pregăteşte. Cioloş e sub Dragnea

Adevărul: Aţi vota din nou Codurile Penale, dacă ajung iar la vot în Parlament?

Kelemen Hunor: Nu ştiu dacă are posibilitatea de le a întoarce. Dacă are, rămâne şi discuţia cu Comisia Europeană. România nu ar trebui să ajungă aproape de Articolul 7. Trebuie să ajungem la o soluţie de compromis, la un echilibru. Urmează alegerile prezidenţiale în iarnă şi nimeni nu va ieşi din tranşă. USR-ul va avea candidat, PNL-ul are deja candidat anunţat, la PSD-ALDE nu are dar dorinţa există. Şi cine intră în turul 2. Iohannis are prima şansă, dar cu cine? Tăriceanu? Dacă intră cu PSD-ul. Dar USR-ul va avea un candidat. Vine Kovesi? Va candida Kovesi dacă nu se duce procuror-şef european? Sigur că va candida. Că de doi ani de zile se pregăteşte, se construieşte imaginea lui Kovesi.

Credeţi că va ajunge Laura Codruţa Kovesi să candideze la prezidenţiale din partea USR?

Dacă nu va ajunge procuror-şef la UE, de ce să nu ? Fiindcă aici există o logică. USR-ul trebuie să aibă un candidat, mai ales dacă scoate un rezultat bun la europarlamentare. E o logică elementară din punct de vedere politic. Cu cine să meargă ?

Cu Dacian Cioloş.

Dacian Cioloş e mult şi sub Dragnea. Ne aşteaptă şase-şapte luni extrem de interesante şi provocatoare. Sigur, Iohannis, cu 46-47% are prima şansă. Dar cu cine va fi în turul 2 ?

Dacă intră Laura Codruţa Kovesi în cursa pentru Cotroceni, îi va diminua şansele lui Klaus Iohannis de a prinde un nou mandat ?

Vom vedea. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în Slovacia, ce se întâmplă în jur în foarte multe state, eu nu aş subaprecia şansele unui candidat surpriză. Fie că-i Kovesi sau altcineva

Din partea PSD pe cine vedeţi candidat?

Habar n-am. Nu cred că Liviu Dragnea va risca să candideze. Dacă intră va pierde cursa şi va pierde şi partidul. Nu va intra fiindcă se vede în sondaje, e sub partid. Din ce cauze, e altă discuţie. Dacă ei merg împreună, şi din ce se aude, şi merg cu Tăriceanu, atunci acesta are şanse bune să intre în turul 2, dar să vedem ce va face USR-ul. USR-ul face un joc extrem de interesant. Dacă mă pun în poziţia unui analist politic eu aş fi foarte atent ce va face USR-ul în continuare. Nu ce va face PSD-ul şi PNL-ul, fiindcă acolo surprize mari nu vor fi.

Dar dacă PSD se hotărăşte să-l susţină pe Călin-Popescu Tăriceanu, atunci şi Tăriceanu are şanse mari de a intra în turul 2.

Absolut, însă acolo deocamdată nu există o decizie.

Credeţi că PSD ar putea să susţină un alt candidat din afara partidului?

Nu e o chestiune simplă nici pentru ei. Nu au făcut-o niciodată în ultimii 29 de ani. Deci din acest punct de vedere şi ei sunt într-o situaţie destul de dificilă.

Dvs candidaţi la alegerile prezidenţiale?

Nu ştiu, eu personal nu vreau pentru că am făcut-o de două ori. Ştiu ce înseamnă, cu ce se mănâncă, ştiu care va fi rezultatul – între 3-4%.

Cam cât scorul partidului.

Da, dar când e vorba de alegeri parlamentare şi prezidenţiale împreună atunci mergem pe scorul partidului. Când nu sunt împreună atunci lucrurile se schimbă, s-au schimbat de fiecare dată. Legea nu-i o chestiune de partid şi de lider la noi, ci e o chestiune mult mai pragmatică. Cineva va candida din partea noastră. Vom decide undeva în septembrie şi apoi mai vedem ce se întâmplă fiindă nimeni în acest moment nu cred că poate să spună o prognoză apropiată de realitate. Singurul care a anunţat cu certitudine că va candida este Iohannis. Nu se ştie cu cine va lupta acesta din urmă.

Pe cine aţi paria într-o competiţie în turul doi dintre Klaus Iohannis şi Laura Codruţa Kovesi?

Nu ştiu, nu pariez.

Totuşi, dintre toţi candidaţii vehiculaţi sau anunţaţi până acum, nu credeţi că Iohannis are cele mai mari şanse?

În acest moment, fiindcă este singurul candidat care se ştie că va candida, este sigur că are prima şansă dar nu se ştie cu cine. Tăriceanu a zis că vrea să candideze dar încă nu e stabilită formula, iar în rest nu ştim. Deci nu cred că vor fi doar doi competitori.

