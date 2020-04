Kelemen Hunor, despre acordul dintre MAI şi BOR: O ţară întreagă a privit cum un membru al Guvernului anulează efortul a milioane de cetăţeni

„O ţară întreagă a primit cu stupoare decizia prin care un membru al guvernului, în numele guvernului, semnează o înţelegere cu o entitate privată, prin care anulează efortul milioanelor de cetăţeni, zecilor mii de medici şi asistenţi de a pune stăpânire pe răspândirea pandemiei. Prin acea semnătură, ministrul de interne a ignorat Constituţia, decretul prezidenţial, legile votate în Parlament şi o parte din ordonanţele militare, nemaivorbind de caracterul absolut discriminatoriu la adresa unui segment important al societăţii. La presiunea societăţii şi a politicienilor responsabili a trebuit să intervină preşedintele, şi foarte bine a făcut”, a declarat Kelemen Hunor în intervenţie sa din Parlament.



Şedinţa Parlamentului pentru aprobarea decretului prezidenţial care prelungeşte starea de urgenţă va începe la ora 12.00. Senatorii şi deputaţii vor vota online , de acasă. Comisiile juridice ale celor două Camere au adoptat miercuri o hotărâre iniţiată de PSD care completează decretul preşedintelui. PNL şi USR susţin că demersul PSD e neconstituţional. Potrivit legii, Parlamentul nu poate modifica decretul prezidenţial privind starea de urgenţă

Au trecut aproape cinci săptămâni din momentul în care am votat un guvern minoritar, propus de Partidul Naţional Liberal. Atunci am avut un singur argument în favoarea acelui vot şi anume, faptul că România se afla la începutul epidemiei de Covid19.

Şi, în aceste condiţii, aţi primit un cec în alb. Preşedintele României a decretat imediat starea de urgenţă pe care, din nou am votat-o. Şi, prin acel vot dat de parlament, încă o dată, aţi primit puteri sporite. Aţi primit responsabilitatea pe care aţi dorit-o şi toate instrumentele administrative necesare pentru a gestiona ţara, pentru a proteja viaţa oamenilor, pentru a lua decizii în perspectiva post - pandemiei, pentru a proteja, în primul rând, firmele mici si mijlocii, locurile de muncă, fără de care, România ar risca să fie nu numai o ţară săracă la periferia Europei, dar ar putea deveni şi foarte vulnerabilă la toate schimbările care vor urma acestei pandemii.

Dacă am evalua activitatea guvernului din primele treizeci de zile ale stării de urgenţă, mai degrabă ar trebui să ne gândim la sancţionarea executivului. Dar să fim corecţi: nu declararea stării de urgenţă şi votarea decretului prezidenţial sunt motivele deciziilor greşite şi ezitărilor guvernului. Sigur, am putea discuta, dacă prin decret prezidenţial Preşedintele Republicii poate legifera sau doar stabileşte un cadru general, dar nu vom face nici acest lucru, pentru că avem convingerea fermă că a fost şi este nevoie în continuare de decretarea stării de urgenţă. De aceea vom vota hotărârea Parlamentului prin care încuviinţăm prelungirea stării de urgenţă.

Am văzut multe măsuri care nu erau necesare. Am văzut cu toţii că nicio democraţie mai avansată din Uniunea Europeană – Germania, Franţa, Italia, Spania – ţări care se confruntă cu o situaţie epidemiologică mult mai gravă, nu au cerut derogări de la aplicarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dar a făcut-o guvernul condus de domnul Ludovic Orban.

Am văzut cum unii şefi de instituţii din subordinea guvernului erau preocupaţi de epurare şi de hăituirea angajaţilor, prefecţi care au rămas în poziţie de război politic şi erau prea puţin preocupaţi de situaţia epidemiologică.

Am văzut cum guvernul se grăbea să renunţe la transparenţa minimă decizională, pentru a adopta ordonanţe de urgenţă în domeniul legilor organice – deci în mod ilegal – şi am văzut cea mai sinistră decizie al ministrului de interne în momentul în care preşedintele a cerut prelungirea stării de urgenţă.

O ţară întreagă a primit cu stupoare decizia prin care un membru al guvernului, în numele guvernului, semnează o înţelegere cu o entitate privată, prin care anulează efortul milioanelor de cetăţeni, zecilor mii de medici şi asistenţi de a pune stăpânire pe răspândirea pandemiei. Prin acea semnătură, ministrul de interne a ignorat Constituţia, decretul prezidenţial, legile votate în Parlament şi o parte din ordonanţele militare, nemaivorbind de caracterul absolut discriminatoriu la adresa unui segment important al societăţii. La presiunea societăţii şi a politicienilor responsabili a trebuit să intervină preşedintele, şi foarte bine a făcut.

Am văzut şi lipsă de viziune economică, lipsă de curaj, am văzut nesiguranţă şi multe ezitări, am văzut demisia ministrului sănătăţii şi am putea continua până la nesfârşit.

Dar astăzi nu suntem chemaţi să votăm un guvern, vor fi alte momente când se va întâmpla acest lucru. Astăzi, măsurile de siguranţă ale cetăţenilor, de protejare a personalului medical şi susţinerea economiei sunt cele mai importante şi rămân prioritare pentru noi.

Decretul de prelungire a stării de urgenţă, prin esenţa lui, nu poate fi supus unor modificări. Are unele prevederi, nu puţine, care au fost prevăzute şi în primul decret prezidenţial, deci votate în Parlament, dar nu au fost deloc puse în aplicare. Este nevoie, în mod cert, de măsuri şi programe curajoase şi coerente pentru a ajuta mediul de afaceri şi pentru a proteja angajaţii. Decretul are şi multe prevederi care nu sunt destul de clare, sau care, prin formularea lor, ar putea determina aplicarea unor măsuri disproporţionate.

Văzând comportamentul guvernului în această perioadă de treizeci de zile, considerăm importante prevederile articolelor 2, 3, 4, 5 din proiectul de hotărâre, care dau mesaje clare executivului privind modalitatea şi limitele gestionării crizei în perioada următoare. Toate aceste articole izvorăsc din prevederi şi măsuri necorespunzătoare ale guvernului din primele treizeci de zile.

Şi nu în ultimul rând, ceea ce a lipsit cu desăvârşire – şi nu din vina Parlamentului – a fost dialogul între Parlament şi Guvern. Acesta trebuie readus în cursul firesc, în logica instituţională. Da, este nevoie ca executivul să vină în faţa Parlamentului şi să prezinte cu argumente clare măsurile dispuse pe perioada stării de urgenţă, inclusiv ordonanţele militare.

Nu putem şi nici nu trebuie să ne ferim să spunem: nu există suficientă încredere în acest guvern.

Daţi-mi voie să mulţumesc tuturor celor care au respectat regulile şi măsurile dispuse pentru a încetini răspândirea bolii. Să mulţumim tuturor celor din linia întâi, medicilor, cadrelor sanitare, autorităţilor locale şi forţelor de ordine, inclusiv celor ale armatei, pentru efortul depus.

Prietenilor noştri ortodocşi şi greco-catolici le doresc sărbători pascale binecuvântate, în maximă siguranţă, stând, de această dată, acasă.