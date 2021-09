Irineu Darău, candidat la funcţia de preşedinte al USR PLUS acuză că formaţiunea a decis reluarea procesului de vot, deşi încă există nereguli

El a lansat un apel la cei care pot vota şi nu ar trebui să fie onşti şi să nu-şi exprime votul. „Fac un APEL: dacă puteţi vota deşi nu ar trebui să aveţi acest drept, fiţi vă rog oneşti şi nu vă exprimaţi votul. În plus, vă rog scrieţi-mi în privat şi voi colecta şi documenta toate aceste cazuri”, a mai completat Irineu Darău.

Potrivit senatorului, la scurt timp de la reluarea votuluia primit notificări cu privire la mai multe cazuri în care în care procesul nu a funcţionat cum trebuie. „În doar câteva minute, am fost notificat deja despre câteva cazuri concrete, cu oameni din 5 filiale diferite (!):

- om care nu a putut vota în iunie şi poate vota acum

- oameni demisionaţi care pot vota acum

- mulţi suspendaţi din 1-2 judeţe care apar în registrul electoral şi pot vota, deşi nu au dreptul

- om care are 2 (!) drepturi de vot, fiind înregistrat cu 2 adrese de mail diferite”, mai scrie senatorul.





Senatorul mai spune că a solicitat furnizarea furnizarea registrului, însă nu a priimit nicun răspuns. „Ieri am solicitat oficial securizarea registrului electoral şi furnizarea lui către candidaţi (aşa cum se întâmplă în alegerile publice). Nu am primit niciun răspuns. Voi merge până la capăt pe această temă, fiindcă este inadmisibil sa ne asumăm un asemenea risc care sapă în încrederea dintre noi şi în fundamentul democraţiei: votul. Şi ca să fie clar şi voi reveni pe subiect: în acest moment, echipa Barna-Ghinea controlează Biroul Naţional şi Secretariatul General, plus că au oameni fideli în Comisia Electorală. Ei poartă o responsabilitate uriaşă. Dar mă aşteptam la mai mult sânge în instalaţie de la Echipa Cioloş, care încă mai încearcă să rezolve lucrurile cu vorba bună şi prin negocieri, în loc să expună goliciunea împăratului. Curaj le doresc tuturor celor care ştiu despre aceste mizerii electorale şi deocamdată aleg să tacă asurzitor”.