Iohannis, atac la PSD: Persoane care-şi expun opinia anti-PSD sunt luate în plină zi de Poliţie. Nu s-a mai întâmplat din anii întunecaţi ai comunismului

Cum a dispărut optimismul? Explicaţia este cât se poate de simplă: un politician pe nume Dragnea, alături de acoliţii săi, a pus mâna pe puterea în PSD, în Guvern şi în Parlament şi de atunci încearcă să folosească această putere în interes propriu pentru a scăpa de Justiţie. Nu-i preocupă nici ţara, nici economia, nici românii, ce să mai vorbim despre imaginea României în Europa şi în lume. Îi preocupă pur şi simplu să scape de dosare. Aşa ceva nu e posibil într-o ţară eururopeană, democratică. Au început acţiuni de neimaginat. Persoane care îndrăznesc să-şi expună public opinia anti-PSD sunt luate în plină zi de Poliţie. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat din anii întunecaţi ai comunismului. Acolo am ajuns? Să ne întoarcem de unde am plecat?

Am ajuns să dăm cu piciorul la ce au construit generaţii de români, am ajuns să dăm cu piciorul la bunăstarea românilor, la imaginea ţării.

Am ajuns să avem un guvern iraţional. Ieri am avut o discuţie care m-a făcut să cred că avem un Guvern ireal, după ce doamna prim-ministru a publicat în Monitorul Oficial o decizie prin care instaura un premier interimar. Surpriză, am crezut că e atributul meu. Şi am contestat la CCR acest demers. E un conflict constituţional de natură juridică. După ce am înaintat acest demers, doamna prim-ministru m-a sunat să îmi spună că pleacă în concediu şi că toate sunt bune. Ca o paranteză, asta după ce publicase acel draft de rectificare bugetară, care e o catastrofă. I-am atras atenţia că nu e bine ce a făcut. Şi ştiţi ce mi-a spus? Nu a ştiut că se publicase. Mai ireal de atât nu cred că se poate

Acest stil de conducere nu poate să continue. E nevoie de o alternativă“