Guvernul PNL-PSD-UDMR va avea două noi ministere. Kelemen Hunor: Unul pentru turism şi antreprenoriat, iar celălalt pentru familie şi tineret

„Avem acordul politic pentru funcţionarea coaliţiei, deci totul este pregătit, majoritatea, program de guvernare, structură de guvern pentru a exista un guvern începând de joi. Cum se vor numi exact nu ştiu, dar va fi ministerul turismului şi antreprenoriatului, aşa am stabilit, şi ministerul familiei şi tineretului, în mare aşa am stabilit.

Şi aici s-ar putea să intervină o schimbare, dar important este că un minister nou se creează în zona economică mai ales pentru IMM-uri şi pentru turism, două sectoare importante, şi un minister se creează pe partea socială, familie şi tineret. Tinerii au cerut să fie scoşi de la sport fiindcă e mai bine, aşa au crezut ei, şi noi am acceptat acest lucru şi oricum, dacă e să vorbim de sprijinirea familiilor, atunci tinerii mai degrabă intră acolo decât la sport", a spus Kelemen Hunor duminică, la finalul negocierilor cu PNL şi PSD.

Liderul Uniunii Maghiare a transmis că susţine înfiinţarea unui minister al familiei pentru că ne confruntăm cu probleme demografice, care necesită politici publice cu rezultate pe termen lung.

„Avem probleme demografice la care trebuie să găsim politici publice care dau rezultate pe termen lung, nu de la un an la altul, şi de aceea noi am iniţiat, am susţinut, susţinem în continuare un minister al familiei, fiindcă altfel nu ai cum să rezolvi problema demografiei”, a declarat liderul UDMR, menţionând că nu au fost stabilite încă denumirile celor două ministere.