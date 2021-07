Ghinea a găsit „principala sursă de tensiune din coaliţie”: congresul PNL. „Să se termine odată coşmarul acesta”

„Să se termine odată coşmarul acesta cu congresul PNL, afectează mult activitatea guvernului, am fi putut face mai mult. Când nu ştii cu cine să vorbeşti, ba e unul, ba e altul, vorbeşti cu unul, apoi e altul suspicios, e greu de gestionat. Este principala sursă de tensiune din coaliţie”, a declarat Cristian Ghinea, joi seară, la Digi24.

Ghinea susţine că „foarte multe lucruri” sunt amânate până când se va încheia congresul, un lucru care îngreunează activitatea de guvernare. „Este clar că foarte multe lucruri se amână ca decizie pentru după congres şi abia aştept să se termine. Şi noi avem la USR-PLUS congres şi alegerea preşedintelui şi nu e atât de gravă situaţia. Aţi auzit de tensiuni pe subiectul asta la noi?”, a continuat Ghinea.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a avut cuvinte grele şi pentru Rareş Bogdan, spunând că declaraţia acestuia potrivit căreia PNRR ar fi fost aprobat dacă Marcel Boloş ar fi fost ministrul Fondurilor Europene este „o măgărie”.

„Presa cred că puteţi depune mărturie ce eforturi am făcut pentru a ţine coaliţia unită în jurul acestui proiect. Nu ajuta pe nimeni să avem un scandal politic pe PNRR. A trebuit să rspund eu pentru nişte decizii pe care nu le-am luat eu (...) Tendinţa era de explozie pe pereţi care nu ar fi ajutat pe nimeni”, a declarat Ghinea.

„Domnul Boloş pretinde că PNRR pe care l-a lăsat el în decembrie – care nu era un PNRR, era un document pdf de prezentare, PNRR înseamnă câteva zeci de mii de pagini (...) Domnul Boloş pretinde că acea listă de investiţii avea 60% verde. Este ca şi cum eu m-aş înscrie la un concurs de frumueţe şi aş declara că am 75 de kile. E credibil? Uitaţi cum arăt! Domnul Boloş, care nu a citit regulamentul, a avut nişte opinii. Nu aşa se face”, a adăugat ministrul.

Acesta a precizat că a tăcut foarte mult şi nu a reacţionat la atacurile venite din PNL.

„Una dintre problemele PNRR a fost că a trebuit să luăm la mână nişte chestiuni care au fost puse acolo....ca să dea bine la alegeri. Luaţi docmentul din decembrie....(...) Problema este de stil de guvernare. Nu este ok să zici la televizor o sumă şi să crezi aşteptări de 4 ori suma aia. Este ceea ce a făcut domnul Boloş”, a mai afirmat ministrul.

Acesta menţionează că nu ar fi vrut să aibă această dispută publică cu Marcel Boloş.

„Nu aş fi vrut să am această conversaţie publică cu domnul Boloş (...) Rareş Bogdan a făcut această măgărie să spună public că, dacă ar fi fost domnul Boloş, ar fi foat mai ok PNRR...asta a fost punctul când am atins punctul de fierbere. Am fost elegant cu ei”, a adăugat ministrul.

Cristian Ghinea crede că liberalii trebuie să înceteze să-şi mai atace colegii de guvernare: „Chestia asta în care fiecare este în campanie internă în partid şi se trezeşte să dea castane la miniştrii USR PLUS trebuie să înceteze. Înţelegem, Congres, campanie, dar hai, stop. Suntem într-o coaliţie, este oricum greu de gestionat. Dacă ne trezim aşa aiuristic să atacăm miniştrii şi colegii de guvernare, până la urmă trebuie să se şi întoarcă aceste declaraţii”.

Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan a criticat, sâmbătă, în conferinţa de alegeri a PNL Bihor, faptul că PNL nu deţine portofoliul Fondurilor Europene, el arătând că cel mai bun titular pentru funcţia de ministru ar fi fost Marcel Boloş. „Dacă Marcel Boloş era ministrul Fondurilor Europene, sau Investiţiilor, sau cu Dumnezeu, că îi tot schimbă numele, vă asigur că eram în cele 14 state care semnau PNRR-ul şi încasam până la sfârşitul lui august banii! Aşa, îl semnăm prin septembrie”, a afirmat Bogdan.

În replică, Cristian Ghinea a afirmat că Boloş a făcut un PNRR care nu ar fi fost luat niciodată în serios de CE, iar Ideea că PNL a făcut vreo favoare lăsând nişte ministere la USR PLUS e o fudulie profund jignitoare. La rândul său, fostul ministru liberal al Fondurilor Europene Marcel Boloş a afirmat că este acuzat tocmai de cineva care astăzi, când sunt 14 PNRR-uri aprobate la nivel UE, toate statele pornind în aceeaşi etapă, spune că suntem într-un proces normal de consultare şi colaborare cu Comisia Europeană.