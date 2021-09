Funcţiile publice, miza alegerilor din PNL: Cine are mai mult de pierdut

Deşi Florin Cîţu şi Ludovic Orban se confruntă cu prejudiciii de imagine din cauza atacurilor din partid, dar şi din afara lui, pentru unul dintre cei doi candidaţi se întrezăresc orizonturi mai luminoase după Congresul din 25 septembrie. Pentru ambii, legitimitatea în partid, dar şi funcţiile publice reprezintă aspecte importante, însă principala miză este conducerea Guvernului. Unul dintre avantajele lui Florin Cîţu în lupta internă, pe lângă numărul mai mare de susţinători, este că ocupă în prezent funcţia de premier şi poate jongla cu puterea pe care i-o conferă acest post. Prim-ministrul este dezavantajat însă de ruperea coaliţiei, de moţiunea de cenzură care îl vizează, precum şi de dezvăluirile despre trecutul său.

Ludovic Orban, şi el aspirant la funcţia de premier, are avantajul vechimii în partid şi al situaţiei politice create în urma ruperii coaliţiei. Dezavantajul actualului lider al PNL, cel puţin la prima vedere, este numărul mai mic de susţinători.

Orban, greu de dat jos

La începutul luptei interne, Ludovic Orban a propus ca cine pierde să demisioneze din funcţia publică. Florin Cîţu nu a răspuns provocării, ba chiar se pare că ia în calcul ca, dacă va câştiga şefia PNL, iar Orban nu va pleca din din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, să nu îi retragă sprijinul politic, potrivit informaţiilor Adevărul. Aceeaşi atitudine ar aborda premierul şi în cazul şefului Senatului. Pe de altă parte, schimbarea lui Ludovic Orban şi a Ancăi Dragu din funcţie nu ar fi tocmai uşoară, din punct de vedere tehnic.

Preşedintele Camerei Deputaţilor poate fi dat jos numai la propunerea liderului de grup al partidului care l-a propus, în cazul lui Orban fiind vorba despre Gabriel Andronache, care este de altfel şi un apropiat al liderului PNL. Ulterior, dacă cererea de revocare este depusă, va fi nevoie de votul majorităţii deputaţilor prezenţi, dacă este asigurat cvorumul, adică de jumătate plus unu. Pentru a asigura cvorumul legal este nevoie de prezenţa a cel puţin 166 de deputaţi, adică cu mult peste numărul deputaţilor de la PNL, UDMR şi minorităţi la un loc.

Şeful PNL, gata de guvernare

Odată cu escaladarea scandalului din coaliţie, Ludovic Orban a transmis în repetate rânduri că

are capacitatea de a reface alianţa cu USR PLUS. „Nu fug de răspundere, dacă va fi necesar sunt gata să-mi asum răspunderea de a conduce Guvernul”, a afirmat el. De altfel, ar putea fi o soluţie agreată de USR PLUS, având în vedere că formaţiunea ar vrea să revină în Executiv, însă fără Florin Cîţu premier. “Eu am o colaborare foarte bună şi am văzut un om echilibrat, cu mult fler politic, care îşi ţine cuvântul dat”, spunea Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR PLUS, despre Orban.

Orban, din ce în ce mai ofensiv

Pe ultima sută de metri a campaniei, Ludovic Orban nu ratează nicio ocazie de a-l ataca pe Cîţu. Într-o vizită la PNL Olt luni, liderul PNL a criticat din nou programul „Anghel Saligny”, pe motiv că vizează cumpărarea voturilor în favoarea lui Cîţu în 25 septembrie. În acest context, Orban a declarat că „însuşi preşedintele Iohannis” a formulat o plângere penală pe numele lui Liviu Dragnea pentru că fostul lider PSD a alocat bani publici din PNDL1 în campania prezidenţială din 2014, aluzie la programul de investiţii pe care îl susţine contracandidatul său, demers pe care îl numeşte „penal”.

Cîţu, susţinut tacit de Iohannis

Dacă Ludovic Orban se distanţează de preşedintele României, Florin Cîţu pare că are susţinerea tacită a Klaus Iohannis. În timp ce coaliţia se rupe, şeful statului dădea asigurări că se vor găsi soluţii pentru rezolvarea crizei politice. Viitorul politic al lui Cîţu nu depinde însă doar de susţinerea preşedintelui, ci şi de câştigarea alegerilor interne şi de rămânere la cârma Guvernului. De altfel, surse politice au declarat pentru „Adevărul” că premierul Cîţu mizează pe faptul că, după alegerile interne din ambele partide, USR PLUS va reveni la masa negocierilor. Dacă nu o va face, premierul în calcul chiar şi o guvernare minoritară, cu susţinerea PSD.