Deputatul Florin Roman, atac la conducerea PNL: Locul luptătorilor a fost luat de învinşi! E vremea sforarilor

„Prima zi de lucru a noului Parlament ne-a arătat cum vor fi următorii 4 ani! Cu mult circ, cu războaie la baioneta şi cu nimic bun pentru Romania!





PSD şi AUR şi-au arătat colţii din prima zi, iar, din păcate, PNL cedează pas cu pas diferite poziţii strategice in parlament, aşa cum a făcut in Executiv. Din prima linie a frontului in bătălia cu PSD, locul luptătorilor a fost luat de învinşi! E vremea sforarilor, care se sfâşie pentru firimiturile aruncate de stăpâni!





Oameni care au pierdut batalii politice la ei acasa au fost aduşi in fata, iar cei care au câştigat luptele politice cu PSD şi USR s-au retras, pentru ca nu pot accepta umilirea partidului, nu pot accepta ca PNL sa fie un partid prăduit de toţi adversarii săi!





Ma voi concentra in perioada următoare pe reprezentarea oamenilor din Alba! Ei au castigat întotdeauna pentru PNL. Vom fi aceiaşi oameni demni, care nu ne vom strâmba coloana nici in fata adversarilor politici, nici in fata tuterilor vremelnici, care vin şi pleacă cu stăpânii lor!

Dumnezeu sa ocrotească Romania şi PNL!”, a scris pe Facebook Florin Roman.