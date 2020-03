Florin Roman: Am distribuit 50.000 de teste pentru coronavirus; Am găsit stocuri zero când am preluat guvernarea

„Avem rugămintea ca amendamentele depuse de PSD la starea de urgenţă să fie trasmise către Guvern, care le poate lua în OUG. Speram ca azi să nu aud dispute politice. E timpul solidarităţii. E foarte bine că Parlamentul lucrează în continuare. Epidemia nu are culoare politică. 50 de mii de teste au fost distribuite. Am găsit stocuri zero când am preluat guvernarea”, a declarat Florin Roman.

Acesta a răspuns criticilor liderului Pro România Victor Ponta, care a afirmat că „ce adoptăm azi e prea târziu şi e prea puţin”. Ponta a adăugat că degeaba se votează starea de urgenţă.

„Ce adoptăm azi e prea târziu şi e prea puţin. Degeaba votăm o stare de urgenţă care mai departe nu se reflectă în nimic. Nu întâmplător nu am votat acest guvern incompetent. Starea de urgenţă s-a declarat luni, de parcă în weekend nu e stare de urgenţă. Românii pot să se bazeze doar pe ei, nu pe un guvern incompetent”, a precizat Ponta.