Florin Cîţu, după ultimul raport GRECO: În această administraţie legile Justiţiei nu vor mai fi abuzate

Tot raportul spune că suntem pe drumul cel bun. Trebuie să continuăm reformele începute. În primul rând, am oprit răul şi am inversat direcţia reformelor”, a precizat şeful Guvernului, fiind întrebat ce părere are despre ultimul raport GRECO.

De asemenea, premierul a subliniat că legile Justiţiei „nu vor mai fi abuzate”, aşa cum s-a întâmplat în perioada în care PSD a fost condus de Liviu Dragnea. „Suntem în proces de reformă a legilor Justiţiei. În această administraţie legile Justiţiei nu vor mai fi abuzate”, a completat Florin Cîţu.

Concret, recomandările v, vii, x, xii, precum şi recomandarea iv din Raportul ad-hoc au fost implementate satisfăcător sau tratate într-o manieră satisfăcătoare. Recomandările ii, viii, xi, precum şi recomandările i şi ii din Raportul ad-hoc conform Regulii 34 rămân parţial implementate, iar recomandările i, iii, iv, vi, ix, xiii, precum şi recomandările iii şi v din Raportul ad-hoc conform Regulii 34 rămân neimplementate.