Florin Cîţu: De la 1 iunie nu revenim la normalitate 100%, dar este primul pas

„Astăzi am avut o şedinţă şi astăzi putem să vedem cum vom reveni la normalitate, de aceea avem acest Comitet interministerial care să pregătească prima bornă. Am spus că de la 1 iunie putem să facem acest lucru dacă avem 31% din populaţie vaccinată. A fost o şedinţă în care s-a aprobat regulamentul, în care le-am spus colegilor mei cum trebuie să lucreze, fiecare minsiter va veni cu o propunere după o consultare cu alte instituţii din subordine. MS şi MAI sunt acolo pentru că toate aceste măsuri trebuie discutate şi filtrate. A fost o întâlnire pe care o aştept de un an de zile, care ne dă speranţă, astăzi începem să ne gândim la revenirea la normalitate. Le-am spus colegilor mei că săptămânal trebuie să se întâlnească, dar pot avea şedinţe extraordinare oricând”, a declarat premierul.

Întrebat în legătură cu afirmaţia preşedintelui potrivit căreia la 1 iunie vor fi prezentate evaluările pentru posibila relaxare, Cîţu a răspuns: „Are dreptate preşedintele, am dreptate şi eu. Da, este un plan de măsuri care arată cum vom reveni la normalitate. Nu vom reveni 100%, dar vom arăta un prim pas, când vom avea rată de vaccinare de 30% şi apoi paşii următori. Soluţia este să ne vaccinăm”.

Când vom renunţa la masca de protecţie. Anunţul premierului Florin Cîţu

Comitetul interministerial pentru revenirea României la normalitate începând cu 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, s-a reunit joi, de la ora 16:00.

VIDEO Conferinţa de presă a premierului Cîţu