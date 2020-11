Florin Cîţu, despre atacurile PSD: Vine azi să dea lecţii de economie cineva cunoscut că nu are cont la bancă

„E o greşeală să ne raportăm la ce a făcut PSD. Au făcut o nenorocire pentru România. Au introdus taxe, au modificat Codul Fiscal de 500 de ori în doi ani. Au distrus predictibilitatea. Ar fi bine să-şi aducă aminte românii ce taxe au introdus PSD, pentru că noi le-am scos. Supraacciza la carburant, am scos-o, a scăzut preţul la combustibil, TVA defalcat, vă amintiţi ce nenorocire, iar susţinătorul acestei nenorociri pentru economie, Tudose, vine azi să dea lecţii de economie”, a precizat ministrul de Finanţe Florin Cîţu la Adevărul Live.

Liberalul a răspuns apoi la afirmaţia fostului premier şi actual vicepreşedinte PSD Mihai Tudose, care, săptămâna trecută, îl acuza pe Florin Cîţu că atâta vreme cât va sta îa ministerul de Finanţe, revenirea economică se va duce din V la „W de la WC”. Cîţu ripostat precizând că „nu poţi să ai o discuţie despre economie cu cineva ca domnul Tudose”, reamintind faptul că acesta din urmă era cunoscut în 2017 pentru faptul că nu avea cont la bancă.

„Domnul Tudose este cunoscut în România pentru faptul că a vrut să naţionalizeze Pilonul 2 de pensii, şi propune acelaşi lucru acum PSD-ului, şi prin faptuil că nu are un cont la bancă. Ştiţi foarte bine atacul pe care l-a pornit domnia sa împotriva sistemului financiar bancar din România. Eu nu ştiu cum îşi primeşte banii la Bruxelles, sper că nu cash, poate şi-a făcut un cont până la urmă. Dar atacul acela la Pilonul 2 de pensii a pornit de la domnul Tudose. Pentru asta e cunoscut el în România. Mai e cunoscut că ne-a făcut de râs în faţa japonezilor. Când a venit premierul Japoniei în România şi-a dat demisia şi a rămas premierul Japoniei să se plimbe singur prin parcuri. Asta a făcut, ne-a făcut de râs în presa internaţională. Nu mai spun TVA defalcat. Nu poţi să ai o discuţie despre economie cu cineva ca domnul Tudose”, a explicat ministrul de Finanţe.

Florin Cîţu a dezvăluit apoi şi sursa atacurilor PSD la adresa sa.

„E simplu. Am demontat tot ce au făcut când erau la guvernare, iar acum corectăm tot ce au făcut şi nu le convine. Am susţinut din primul moment de când au venit la guvernare că programul PSD va însemna creşterea preţurilor în România. Când a preluat guvernarea PSD, era deflaţie, preţurile erau 0, acum au ajuns la 5,4%. Dobânzile au scăzut de la sub 1%, la aproape 4%. Au introdus taxe, i-am demascat cu Pilonul 2 de pensii, TVA defalcat. Adversitatea lor presupune că vine din faptul că i-am demascat de fiecare dată când voiau să fure”, a conchis Cîţu.