Efect al plecării grupului Orban din PNL: Demisii în lanţ din TNL Sector 3 şi dizolvarea unei organizaţii

„Astăzi, 26 noiembrie 2021, împreună cu majoritatea membrilor din organizaţia PNL din oraşul Săliştea de Sus, Maramureş, am demisionat din PNL, dizolvând organizaţia.

Ludovic Orban Suntem prima organizaţie PNL din ţară care se dizolvă şi pleacă aproape în totalitate alături deîntr-un proiect liberal autentic pentru a nu trăda încrederea cetăţenilor care ne-au susţinut.



Am demisionat şi din funcţia de consilier local al oraşului, funcţie pe care o ocup în urma alegerilor locale din 2020, când am fost cel mai tânăr candidat la primăria unui oraş din România”, a anunţat fostul lider al organizaţiei, Cristian Opriş, pe Facebook.

Liberalul a explicat că hotărârea a fost luată „din considerente morale. Deciziile conducerii PNL de după 25 septembrie, precum şi acţiunile preşedintelui PNL Maramureş, atât înainte de 25 septembrie, prin radierea tuturor potenţialilor delegaţi la congres care nu ar fi votat cu Florin Cîţu, cât şi după, prin susţinerea şi votarea acestui guvern al trădării, în forurile de conducere ale partidului, au săvârşit grave acte de trădare ale cetăţenilor români care ne-au acordat încredere, cât şi ale tuturor membrilor PNL”.

„Prin aceste demisii, ne eliberăm de toate obligaţiile de a respecta deciziile inepte ale conducerii PNL şi ale preşedintelui PNL Maramureş şi ne cerem scuze în faţa tuturor cetăţenilor din judeţ şi din localitate, pe care i-am convins să-l voteze atât pe el la preşedinţia Consiliului Judeţean Maramureş, cât şi lista de candidaţi ai PNL la alegerile parlamentare. NU SUNTEM TOŢI LA FEL”, a mai explicat fostul lider liberal.



Demisii în lanţ şi printre tinerii liberali

Şi membrii echipei PNL Sector 3 şi-au anunţat demisiile din formaţiunea politică. Potrivit liderului de filială, Petruţ Gheorghiţă, a scris pe Facebook că el şi colegii săi au hotărât să părăsească „noul PNL”, motivând că au decis să rămână „fideli tuturor oamenilor care îşi doresc o Românie mai bună”.

„Am luat astăzi hotărârea, împreuna cu echipa mea din Tineretul Naţional Liberal – Filiala Sector 3, sa demisionam din PNL. De astăzi, drumul nostru şi cel al „Noului PNL” se separa, caci nu putem fi părtaşi la această umilinţă a românilor, în general, şi a electoratului de dreapta, în special”, a scris Petruţ Gheorghiţă pe Facebook.

Liberalul a explicat că „principalul motiv al acestei decizii este alianţa toxică dintre PNL si PSD, coordonată de Preşedintele Iohannis, alături de sute de pseudo-liberali obedienţi. Am crezut în schimbare şi am luptat împotriva corupţiei şi demagogiei, împotriva vechilor metehne care au blocat România în drumul ei spre dezvoltare. Am crezut că în sfârşit se poate face politică ţinând cu dinţii de principiile solide şi prin bune moravuri. Cred în continuare acest lucru, dar îmi este clar, după ipocrizia de care PNL a dat dovadă în ultimele luni, că este imposibil în această formaţiune politică. Îmi este clar că acest „Nou PNL” nu are pic de legătură cu electoratul său şi nu exprimă nicio formă de respect faţă de acesta, minţindu-l cu neruşinare, precum în situaţia acestei coaliţii monstruoase, după ce ani de zile au fost purtate bătălii crunte împotriva social-democraţilor”.

„Pe lângă această alianţă toxică, am văzut o decădere morală absolută in PNL. Am văzut cum respectul şi verticalitatea sunt înlocuite de oportunism şi servilism. Am asistat oripilaţi la desfăşurarea alegerilor interne din PNL, unde colegii mei au suferit ameninţări, umilinţe si chiar agresiuni fizice la Congresul PNL, pentru simplul fapt că au avut altă opţiune de vot decât Florin Vasile Cîţu şi pentru că şi-au dorit ca alegerile în PNL să fie democratice, corecte. Am văzut o faţă grotescă a politicului românesc, una în care nimic nu contează în raport cu interesul personal: nici corectitudinea, nici dreptatea, nici oamenii care au încredinţat votul lor către PNL, o faţă de care mă dezic in totalitate”, a mai completat fostul lider PNL.

Petruţ Gheorghiţă a mai explicat că, în opinia sa, „PNL a trădat electoratul”. „Am decis în unanimitate să continuăm drumul politic alături de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Antonel Tănase, si mulţi alţi colegi faţă de care avem un deosebit respect pentru verticalitatea de care au dat dovadă. Am decis să rămânem împreună, fideli tuturor oamenilor care îşi doresc o Românie mai bună. Renunţăm fără niciun regret la aceasta umbrela a unui partid mare si suntem gata sa o luam de la 0, sa construim împreună o noua formaţiune politica, cu adevărat reprezentativă pentru români. Suntem pregătiţi pentru o construcţie nouă, adevărat liberală, axată pe mediul de afaceri si pe identitatea naţională, pe valorile societăţii româneşti şi pe respect absolut faţă de electorat. Până să fiu membru de partid, sunt cetăţean român, iar românii merită respect si România merită să fie o ţară în care binele naţional este pus în faţa interesului personal. Consider că PNL a trădat electoratul. Consider că PNL a trădat România. Acum nu mai este o soluţie, ci o parte din problemă. Eu rămân loial nu unui partid, nu unor oameni, ci veşnic României şi românilor”, a mai transmis Petruţ Gheorghiţă.