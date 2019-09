Drumul către Cotroceni trece prin SUA. De ce s-au dus simultan în America primii trei favoriţi la prezidenţiale

Preşedintele Klaus Iohannis se află la New York până joi, pentru a participa la lucrările Adunării Generale a ONU. Premierul României şi-a făcut bagajele mai devreme şi a plecat încă de duminică dimineaţă alături de mai mulţi miniştri din Cabinet, urmând ca astăzi să se întâlnească cu vicepreşedintele SUA, Mike Pence, iar mâine va avea o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii evreieşti. În paralel şi Dan Barna se află pe teritoriul american, acolo unde participă la forumul „Center for European Policy Analisys” (CEPA), un ONG axat pe teme legate de relaţia dintre SUA şi statele din Europa Centrală şi de Est.

Guvernul a împrumutat 500 de milioane de euro



Primul candidat care a plecat în SUA a fost premierul Viorica Dăncilă, aceasta fiind însoţită de ministrul Afacerilor Externe Ramona Mănescu, ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici, ministrul Apărării Gabriel Leş, ministrul Sănătăţii Sorina Pintea, ministrul Comunicaţiilor Alexandru Petrescu şi consilierul Anton Pisaroglu. Dăncilă a plecat peste Ocean încă de duminică, şi, potrivit agendei oficiale, se va întoarce duminică. Ieri, premierul s-a întâlnit cu primarul oraşului Jersey City (aproximativ 260.00 de locuitori) şi a discutat cu acesta despre posibilitatea deschiderii unei linii aeriene între Bucureşti şi orăşelul american unde, potrivit informării guvernului, trăieşte o comunitate de peste 35.000 de români.

Ulterior, echipa lui Dăncilă s-a întâlnit la New York cu reprezentanţii Băncii Mondiale iar Eugen Teodorovici a semnat din partea României un împrumut de 500 de milioane de euro pentru un Acord „destinat creşterii accesului cetăţenilor români la servicii de asistenţă medicală primară şi promovării serviciilor medicale preventive”. Oficialii afirmă că programul va creşte finanţarea pentru medicina de familie şi cea comunitară şi că va ajuta la dotarea cabinetelor şi pregătirea personalului. „Românii din zonele izolate sau mai greu accesibile vor avea acces mai facil la servicii de sănătate, la stabilirea diagnosticului în faza incipientă, la tratament corect şi la o mai bună îngrijire.”, a precizat preşedintele PSD pe Facebook.

Ieri, premierul a participat la o reuniune a liderilor mondiali pentru combaterea terorismului. Acolo, Dăncilă a avut o discuţie scurtă cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi a stat la aceeaşi masă alături de cancelarul Germaniei Angela Merkel şi premierul Marii Britanii Boris Johnson. Astăzi, Dăncilă are programată o întâlnire cu vicepreşedintele SUA Mike Pence, iar mâine urmează să participe la o serie de întâlniri cu reprezentanţi ao comunităţii evreieşti. Vineri, premierul va avea o întrevedere secretarul general adjunct al ONU, Amina Mohammed, iar apoi va da două interviuri pentru publicaţiile americane New York Times respectiv Wall Street Journal. Pe seară, premierul se va întâlni cu comunitatea românească din New York.

Revedere cu Trump



Preşedintele Klaus Iohannis a ajuns ieri în SUA şi a participat la a 74-a sesiune a Adunării Generale a ONU, după care a fost prezent la două recepţii. Prima, a Uniunii Europene, iar a doua, recepţia tradiţională oferită de preşedintele american Donald Trump şi Prima Doamnă în onoarea şefilor de delegaţii. „Tema actualei sesiuni a Adunării Generale este stimularea eforturilor multilaterale pentru eradicarea sărăciei, educaţia calitativă, acţiune climatică şi incluziune. Cea de-a 74-a sesiune a Adunării Generale a ONU debutează la 17 septembrie a.c. şi are o durată de un an, segmentul de dezbateri generale la nivel înalt fiind cel mai important eveniment anual de diplomaţie multilaterală”, a transmis Administraţia Prezidenţială. Astăzi, preşedintele va susţine şi o declaraţie naţională în plenul Adunării Generale, după care îşi va face apariţia la Forumul Politic la Nivel Înalt, unde, de asemenea, va avea o intervenţie.

Pe urmele lui Iohannis şi Dăncilă



La rândul său, şi Dan Barna a plecat în SUA, la invitaţia forumului Center for European Policy Analysis (CEPA), ONG american ce vizează teme legate de relaţia dintre Statele Unite şi ţări din Europa Centrală şi de Est. Liderul USR a subliniat că va avea întâlniri şi cu reprezentanţi ai mediului politic şi de business, dar şi cu reprezentanţi ai diasporei româneşti. „Folosesc această invitaţie pentru a duce şi dincolo de ocean mesajul pe care l-am adresat miilor de români cu care m-am întâlnit în ultimele săptămâni: România este parte a occidentului iar prosperitatea şi securitatea sunt direct influenţate de felul în care reuşeşte să profite de această poziţie”, a precizat Dan Barna înaintea vizitei sale. Făcând referire la relaţia dintre România şi SUA, acesta a adăugat că „la aproape 30 de ani de la Revoluţie, în România nu există ezitări cu privire la direcţia pe care trebuie să ne menţinem”.

