După ce a pierdut cu cal de 100.000 de euro, Copos nu s-a mai zgâcit la bani și a „spart” o avere în Brașov

În vârstă de 72 de ani, George Copos, fostul patron al echipei de fotal Rapid, a investit peste 20 de milioane de euro cu scopul de moderniza Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, două simboluri ale Brașovului. Ambele vor fi redeschise pe 19 octombrie.

Omul de afaceri, despre care în lumea fotbalului se spunea că are arici la buzunare, patron al clubului din Giulești în perioada 1992-2013, a invenstit peste 12 milioane de euro a readuce la viață restaurantul deschis în 1975 și 8 milioane pentru modernizarea primei telecabine din România (1970).

„Această investiţie este mai mult decât un proiect de modernizare – este o moştenire pe care o lăsăm Braşovului pentru următorii 50 de ani. Am dorit să redăm strălucirea unui simbol al oraşului şi, în acelaşi timp, să îl pregătim pentru viitor, cu respect faţă de istorie şi cu viziune pentru generaţiile care vin”, a declarat Copos, potrivit zf.ro.

Familia Copos a suferit recent o pierdere grea. Calul Castigo de Amor, cu care fiica magnatului din a doua căsătorie, Daria-Maria (14 ani), visa să meargă la Jocurilor Olimpice a murit. Superbul exemplar cabalin era evaluat la 100.000 de euro.

În afară de fotbal și de călărie, Copos este pasionat de schi și să se plimbe cu velierul.