Deputat PNL, despre decizia privind revizuirea tratatelor: Poziţia României e în concordanţă cu interesul naţional şi cu filosofia părinţilor fondatori ai UE

„România refuză aşa-zisul plan al preşedintelui Macron de „reformare” a proiectului european, de fapt un proiect prin care marile puteri precum Germania şi Franţa ar putea să impună statelor mai mici decizii care le-ar dezavantaja. În acest context, cred că toată lumea trebuie să aprecieze decizia foarte bună luată de preşedintele Klaus Iohannis, care s-a bazat pe expertiza şi analiza diplomaţilor români. Decizia României este în concordanţă cu interesele naţionale ale României”, susţine deputatul PNL, într-o postare pe Facebook.

„România nu este singura ţară care se opune proiectului propus de Macron. Alături de noi au stat majoritatea statelor nordice, baltice şi estice dar şi state mici precum Malta. Aproape jumătate dintre naţiunile europene au spus „non, monsieur le président”. Dacă am modifica tratele europene în această direcţie, atunci în interiorul UE s-ar putea lua decizii doar cu votul reprezentanţilor statelor care reprezintă 65% din populaţia UE. Astfel, doar Franţa, Germania, Italia şi Spania ar putea impune pentru restul Europei decizii care le convin doar lor. Am ajunge în situaţia ca votul a aproximativ 20 de ţări, în special cele din nordul şi estul Europei să nu mai conteze. Această schimbare ar fi extrem de periculoasă din perspectivă democratică. În plus, aceasta ar submina rolul statelor naţiune şi ar transforma UE într-o afacere franco-germană”, completează reprezentantul liberalilor.

Daniel Gheorghe susţine că Macron ar vrea izolarea, indirect, a Europei de Est. „Prin aceste propuneri, preşedintele Franţei demonstrează că doreşte să marginalizeze jumătatea estică a Europei. Macron vine cu aceste propuneri exact în perioada în care statele din est susţin o politică cât mai fermă faţă de imperialismul rusesc. #România şi celelalte state de pe flancul estic sunt susţinute în acest demers în primul rând de Statele Unite şi de Marea Britanie. În schimb, Germania şi Franţa sunt extrem de reticente în a susţine sancţiuni dure faţă de tirania de la Moscova.

Tocmai de aceea, noi, esticii, nu putem ceda niciun pic de suveranitate pe domenii cheie precum politica externă şi apărarea unor ţări precum Germania şi Franţa, care nu au înţeles în trecut şi care nu înţeleg nici acum pericolul pe care Federaţia Rusă îl reprezintă pentru Lumea Liberă.

Poziţia României este în concordanţă atât cu interesul naţional cât şi cu filosofia părinţilor fondatori ai Uniunii Europene. Astăzi, cu atât mai mult, afirmăm şi susţinem principiul complementarităţii dintre statul naţional şi comunitatea europeană!”, mai arată Gheoghe.

„Mesajul nostru pentru Macron este clar: Nu există europeni de rangul unu şi europeni de rangul doi! Nu există naţiuni europene cu drepturi depline şi naţiuni europene cu drepturi limitate! Iar cei care subminează unitatea europeană şi unitatea trans-atlantică nu vor fi niciodată apreciaţi la Bucureşti. Dacă doreşte să fie respectat în Europa, Macron trebuie să unească naţiunile europene şi nu să le dezbine. Şi, dacă se poate, să mai rărească discuţiile interminabile cu Vladimir Putin. După cum se vede, nu-i fac bine deloc”, conchide deputatul PNL.