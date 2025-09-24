Video Uraganul Gabrielle amenință Europa. Sunt așteptate viteze ale vântului de peste 200 km/h. Care este traseul

Uraganul Gabrielle, al doilea uragan major al sezonului din Atlantic, se îndreaptă amenințător spre Europa, cu viteze ale vântului ce depășesc 200 km/h. Fenomenele meteorologice extreme ar putea afecta părți din vestul continentului, potrivit specialiștilor.

Formarea lui Gabrielle a avut loc în mai puțin de o săptămână în Atlanticul tropical central. Uraganul s-a intensificat rapid în apropierea Bermudelor, dar, după o virare bruscă spre dreapta, se îndreaptă acum înapoi peste Atlantic, către Azore.

Până în prezent, sezonul uraganelor din Atlantic a fost mai liniștit, în comparație cu estul Pacificului, unde au fost deja mai multe furtuni tropicale. Totuși, în această perioadă, activitatea uraganelor atinge vârful anual.

Luni, Gabrielle a devenit un uragan major, categoria 4, cu vânturi violente de peste 217 km/h. Potrivit Centrului Național britanic pentru Uragane, uraganul pare să fi atins intensitatea maximă. „Nucleul uraganului este mai puțin distinct, probabil ca rezultat al intersectării cu vântul vertical. Acest fenomen tinde să slăbească și, în cele din urmă, să distrugă uraganele”, explică specialiștii, potrivit BBC.

Traseul și intensitatea uraganului

Gabrielle este ghidat spre nord de presiunea ridicată sub-tropicală și va accelera apoi fiind preluat de un flux de vânt vestic mai puternic. Apele mai reci de la nord ar trebui să contribuie la slăbirea mai rapidă a uraganului, însă se așteaptă ca acesta să rămână un uragan major când se va apropia de Azore, joi seara. În zonă, se estimează valuri de 5-6 metri.

Resturile uraganului vor continua apoi spre continentul european, unde se așteaptă ploi abundente și vânt puternic.

Ploi și perturbări așteptate în Portugalia

Prezicerea exactă a traseului unui uragan cu cinci zile înainte este dificilă. Uraganele eliberează cantități uriașe de energie și căldură în atmosferă și pot perturba curentul de jet, ceea ce a generat întotdeauna incertitudine în modelele computerizate. Schimbările climatice sporesc această incertitudine, uraganele fiind așteptate să devină mai puternice și să se intensifice rapid mai des.

În ciuda acestor provocări, previziunile modelelor principale arată acum un consens mai mare. Atât modelul EC, cât și GFS indică că resturile lui Gabrielle vor ajunge în Portugalia duminică. Aici, o combinație de valuri mari, vânt puternic și ploi abundente ar putea provoca perturbări semnificative.