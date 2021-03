Deputat PNL, critici dure la adresa premierului: „Mă surprinde decizia luată în toiul nopţii. Cer lui Florin Cîţu să revină asupra hotărârii”

„Am aflat cu uimire despre decizia luată de premierul Florin Citu privind destituirea dl. Octav Bjoza din funcţia de subsecretar de stat la Secretariatul de Stat pentru recunoasterea meritelor luptătorilor impotriva regimului comunist instaurat in România in perioada 1945-1989, din cadrul Guvernului României. Ma surprinde să văd o astfel de decizie intempestiva, luata de-a dreptul in toiul nopţii împotriva unui erou al luptei anticomuniste din România, un om de 82 de ani care si-a sacrificat tinereţea, viaţa şi familia în numele idealurilor de libertate şi democraţie, în nişte timpuri când alţii turnau la securitate ori se ascundeau de laşitate!”, a scris pe pagina sa de Facebook deputatul liberal Daniel Gheorghe.

Alesul de Ilfov îi cere premierului să revină asupra deciziei, mai ales că ea nu a fost explicată în niciun fel. „Cer public dl. prim ministru Florin Citu să revină asupra acestei hotărâri neaşteptate şi neinspirate, cu atât mai surprinzătoare cu cât vine din partea unui Guvern care, prin PNL, se consideră urmaşul celor care s-au jertfit în închisorile comuniste şi al celor care au opus rezistenţă unui regim totalitar criminal şi ilegitim.