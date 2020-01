Dăncilă este convinsă că PNL nu va majora pensiile cu 40%: Au spus că vor majora conform legii, nu au spus niciodată de 1.775 de lei punctul de pensie

Întrebată dacă PNL va majora pensiile, la 1 septembrie, cu 40%, Viorica Dăncilă s-a arătat convinsă că nu.





”Nu vor majora pentru că au spus că vor majora conform legii, nu au spus niciodată de 1.775 de lei. Legea se poate schimba sau poate fi prorogată, că am văzut că se poate proroga ca la alocaţii. Au spus în funcţie de modul în care merge economia. Să mă scuze domnul Orban, păi economia merge în funcţie de cum se mişcă Guvernul, de măsurile pe care le ia Guvernul, de crearea unei stări de credibilitate, dacă investitorii au încredere să vină în România, dacă tu, Florin Câţu, ministrul Finanţelor, vorbeşti despre criza economică, despre recesiune, despre registre paralele, este normal că nimeni nu poate să aibă încredere în politica noastră naţională. Am văzut şi creşterea euro. De aceea vor alegeri anticipate”, a mai afirmat Dăncilă.

Noi am crescut pensiile, punctul de pensie, pornind din 2016, de la 861 de lei, la 1 ianuarie 2017 - 917 lei, în iulie 2017 - 1.000 de lei, 2018 - 1.100 lei, 2019 - 1.265, urmând ca în 2020 să avem 1.775. Orice creştere a punctului de pensie am avut dublat pe proiecţie bugetară, astfel încât să ne ţinem de aceste promisiuni. Mai mult decât atât, ne-am bazat pe fondurile pe care le avem în buget şi prin faptul că a crescut PIB-ul de la de la 775 de miliarde în 2016 la 1.040 miliarde în 2019, deci o creştere de 35 la sută a PIB-ului. În momentul în care am făcut această proiecţie am preconizat că vom merge până la alegerile la termen”, a afirmat, duminică seară, Viorica Dăncilă, la Antena 3.