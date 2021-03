Dan Barna: „Nu există niciun fel de conflict între premierul Florin Cîţu şi Vlad Voiculescu”

„Nu există niciun fel de conflict între premierul Florin Cîţu şi Vlad Voiculescu. Chiar în această dimineaţă am avut o întâlnire cu Vlad şi cu premierul, discutând lucrurile fireşti, lucrurile de agenda zilei. Deci ideea că ar fi un conflict şi că lucrurile ar fi foarte tensionate nu e reală. Vlad Voiculescu are toată susţinerea mea şi a USR-PLUS. Nu se pune problema de remaniere. Lucrurile sunt foarte clare. Transparenţa este o valoare pe care am adus-o în acest Guvern şi vom continua să rămânem foarte fermi pe această direcţie, iar campania de vaccinare trebuie să îşi atingă obiectivele pe care ni le-am propus, să ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate, apoi la 7 milioane, astfel încât uşor-uşor să reintrăm într-o logică se societate deschisă şi sănătoasă”, a declarat Dan Barna, întrebat dacă Vlad Voiculescu este în pericol să fie remaniat, în contextul semnării hotărârii de Guvern privind organizarea centrelor paralele pentru personalul din Armată şi din MAI.

Chestionat dacă au existat centre în care oamenii mergeau să se vaccineze fără să fie programaţi, vicepremierul a răspuns: „Sunt centrele, că vorbeaţi despre hotărârea de Guvern respectivă, s-a prevăzut foarte clar că şi spitalele militare şi unităţile militare care au spitale în administrare pot organiza astfel de centre de vaccinare unde se prevede foarte clar că personalul din sistemul MapN şi familiile lor care îndeplinesc criteriile, adică să fie de categoria a doua, se pot vaccina în centrele respective”.

Întrebat dacă ar trebuie să aibă un rol mai important ministrul Sănătăţii în campania de vaccinare, în condiţiile în care au fost referiri la un posibil conflict între Vlad Voiculescu şi Valeriu Gheorghiţă, viceprim-ministrul a replicat: „Există puncte de vedere, tocmai pentru că este un management comun al acestui proces, şi e normal să se întâmple lucrul acesta, dar prin dialog se ia întotdeauna o decizie”.

„Când e necesar, discutăm şi în Guvern. Adică lucrurile funcţionează şi dovada cea mai bună este că vedem în fiecare zi că numărul de persoane vaccinate creşte şi acesta e cel mai important lucru la momentul acesta pentru România”, a completat Barna.