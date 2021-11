Barna: Nu cred că a fost guvern PSD mai susţinut de pesedişti cum a fost Guvernul Cîţu în aceste două luni/Despre refacerea coaliţiei: Până mâine mai e o şansă

”Oamenii au înţeles foarte clar, moţiunea de cenzură este o iniţiativă pe care poate să o susţină oricine din Parlament. De exemplu. primari în două tururi, o iniţiativă pe care noi o susţinem, o susţine şi AUR. Înseamnă să nu o semnăm că o susţin şi ei? Nu avem nicio legătură. Şi nu a fost, asta este foarte important, nu a fost niciun acord, protocol, înţelegere, promisiune sau altceva între noi şi AUR legat de nimic.

Am zis semnăm şi noi moţiunea de cenzură. Foarte bine, semnaţi-o. Ea a fost blocată, că de asta e foarte comică istoria acestor zile, ea a fost blocată de PSD şi PNL care, de două luni de zile, l-au susţinut pe Florin Cîţu.

Nu cred că a fost guvern PSD mai susţinut de pesedişti cum a fost guvernul Cîţu în aceste două luni, ca să ajungă la congres şi să treacă puntea congresului”, a declarat Dan Barna, la Prima TV, joi seara.

Barna a explicat că USR a fost partidul care a ”împins” reformele, în timp ce ceilalţi parteneri le-au blocat.

”Toate iniţiativele de reformă reală pentru că, pe bune acuma, ştiţi foarte bine ca şi mine, fie că o să o spuneţi aici sau nu, că dacă era vreo şansă de făcut reforme în România, asta era împinsă de USR. Pentru că PNL este un partid de status qvo, mulţumit de cum stă treaba, ca dovadă acuma că se înţeleg mult mai bine şi găsesc formule mult mai bune cu PSD. E o realitate. Nu am spus că doar USR putea să facă reforme, am spus că dacă era vreo şansă ca în România să se facă reforme în perioada asta, acestea erau împinse de USR. În această coaliţie, cei care împingeau reformele am fost noi. Ele erau blocate de ceilalţi doi parteneri, ştim, cu o viteză mai mică de făcut reforme, hai să rămân elegant”, a declarat Dan Barna.

Vicepreşedintele USR a precizat că fostul ministru al Dezvoltării, Cristian Ghinea a muncit foarte mult la PNRR şi a subliniat că dacă acesta nu era, România nu avea PNRR.

”Nu l-a făcut singur, dar dacă nu era Ghinea, România nu avea PNRR. Ştiu că sună spectaculos sau gonflabil, dar aşa este. A tras de fiecare minister. El şi colegii lui au tras de fiecare minister precum cu forcepsul să depună proiecte, să se scarmene după proiectele pe care să le pună acolo, care să fie realiste, care să se poată întâmpla până în 2026 (...)”, a declarat Barna.

Dan Barna a vorbit şi despre o ”frăţie a inelelor” între PSD şi PNL.

”Acum vedem un USL 2.0 în care o să fie o frăţie a inelelor de mai mare dragul, că ştim că asta se va întâmpla, va fi o linişte şi o pace pe jumulit resursa publică.

Dacă m-am uitat pe declaraţiile de acum câteva minute şi ale premierului şi ale preşedintelui... preşedintele a spus <veniţi cu vaza lipită, cioburile sunt sparte, până nu veniţi cu vaza lipită, nu mai stau de vorbă>. Nu comentez asta”, a declarat Dan Barna.

Întrebat dacă se mai reface coaliţia de guvernare dintre PNL şi USR, Barna a declarat că mai e o şansă ”până mâine”.

”Până mâine mai e o şansă. Cam cât de ridicoli am fi noi ca după ce am spus că un premier care a arătat că nu ne respectă şi vrea să conducă coaliţia, să spunem acuma <Bine, hai că am glumit>, după ce, două luni, ţara a fost în criză...”, a declarat Barna.