Cum s-a colorat harta reşedinţelor de judeţ după alegerile locale. PSD şi PNL şi-au împărţit frăţeşte victoriile

Alianţa USR PLUS a câştigat, surprinzător, Timişoara şi Braşov, fiefuri conduse de liberalii Nicolae Robu, George Scripcaru. În plus, USR PLUS a câştigat şi Alba Iulia, oraş condus de PNL în ultmii 25 de ani, dar şi Bacău, dominat de PSD. În Bucureşti, Alianţa USR PLUS a obţinut un scor dublu faţă de PNL. Clotilde Armand şi Radu Mihaiu vor conduce sectoarele 1 şi 2.

PNL numără 15 reşedinţe de judeţ, cu una mai mult decât PSD, în timp ce UDMR a câştigat pentru prima dată după 20 de ani primăria din Târgu Mureş. La Vâlcea, Mircea Gutău, fost primar PDL, a câştigat un nou mandat din partea ecologiştilor, în timp ce la Baia Mare a rămas Cătălin Cherecheş, ca independent, dar apropiat de PSD.

Cine a câştigat reşedinţele de judeţ

1. Alba Iulia - Gabriel Pleşa (USR PLUS)

2. Arad - Călin Bibarţ (PNL)

3. Piteşti - Cristian Gentea (PSD)

4. Bacău - Lucian Stanciu Viziteu (USR PLUS)

5. Oradea - Florin Birta (PNL)

6. Bistriţa - Ioan Turc (PNL)

7. Botoşani - Cosmin Andrei (PSD)

8. Braşov - Allen Coliban (USR PLUS)

9. Brăila - Marian Dragomir (PSD)

10. Buzău - Constantin Toma (PSD)

11. Reşiţa - Ioan Popa (PNL)

12. Călăraşi Marius Dulce (PSD)

13. Cluj-Napoca - Emil Boc (PNL)

14. Constanţa - Vergil Chiţac (PNL)

15. Sfântu Gheorghe - Antal Arpad (UDMR)

16. Târgovişte - Cristian Stan (PSD)

17. Craiova - Lia Olguţa Vasilescu (PSD)

18. Galaţi - Ionuţ Pucheanu (PSD)

19. Giurgiu - Adrian Anghelescu (PNL)

20. Târgu Jiu - Marcel Romanescu (PNL)

21. Miercurea Ciuc - Korodi Attila (UDMR)

22. Deva - Florin Oancea (PNL)

23. Slobozia - Dragoş Soare (PNL)

24. Iaşi - Mihai Chirica (PNL)

25. Baia Mare - Cătălin Cherecheş (independent)

26. Drobeta-Turnu Severin - Marius Screciu (PSD)

27. Târgu Mureş - Soos Zoltan (UDMR)

28. Piatra Neamţ - Andrei Carabelea (PNL)

29. Slatina - Emil Moţ (PSD)

30. Ploieşti - Andrei Voloşevici (PNL)

31. Satu Mare - Kereskenyi Gabor (UDMR)

32. Zalău - Ionel Ciunt (PSD)

33. Sibiu - Astrid Fodor (FDGR)

34. Suceava - Ion Lungu (PNL)

35. Alexandria - Victor Drăguşin (PSD)

36. Timişoara - Dominic Fritz (USR PLUS)

37. Tulcea - Ştefan Ilie (PNL)

38. Vaslui - Vasile Pavăl (PSD)

39. Râmnicu Vâlcea - Mircea Gutău (Partidul Ecologist)

40. Focşani - Cristi Misăilă (PSD)

Bucureşti

Primăria Generală: Nicuşor Dan ( independent)

Sector 1: Clotilde Armand (USR)

Sector 2: Radu Mihaiu (USR)

Sector 3: Robert Negoiţă (Alianţa Pro Bucureşti)

Sector 4: Daniel Băluţă (PSD)

Sector 5: Cristian Popescu Piedone (PPUSL)

Sector 6: Ciprian Ciucu (PNL)