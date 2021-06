Cum poate o organizaţie paralelă să facă jocurile într-un partid politic. Studiu de caz: brokerii din Bacău

Florentin Iftime (fost preşedinte al USR Oneşti şi consilier judeţean), şeful unei reţele de brokeri din judeţul Bacău, s-a pliat împreună cu colegii săi de business pe structura USR. Brokerii din Bacău au intrat în numeroase filiale locale din judeţul Bacău, ajungând chiar să preia controlul unora dintre ele.

Florentin Iftime şi-a folosit poziţia de şef al reţelei din judeţ pentru a-i convinge pe ceilalţi brokeri pe care îi coordonează să se implice în USR PLUS şi ulterior să acţioneze pentru preluarea unor filiale. Potrivit unor surse politice, în prezent, reţeaua controlată de Iftime face presiuni atât pe membrii din vechiul USR, cât şi membrii din vechiul PLUS, încercând să obţină cât mai multe funcţii de conducere în noua structură comună ce va reieşi după alegerile interne din filială.

Din ultimele noastre informaţii susţin că reţeaua de brokeri ar fi bătut totuşi palma cu gruparea PLUS din partid şi că înţelegerea ar primit şi acordul conducerii centrale a PLUS. De altfel, numărul doi din PLUS, Dragoş Tudorache, este direct interesat de filiala din Bacău. Deşi nu are nicio legătură cu judeţul, şi-a deschis acolo un cabinet de europarlamentar.

În toamna anului trecut, Iftime a fost foarte aproape să fie votat pe listele pentru Parlamentul României, însă a fost blocat de Lucian Stanciu Viziteu, preşedintele USR Bacău şi de Cristian Ichim, preşedintele PLUS Bacău. Iftime a reuşit să se pună pe liste cu ajutorul brokerilor membri de partid şi prin diferite jocuri de culise.

Însă situaţia s-a schimbat când a conducerile USR PLUS a aflat că Iftime a minţit în ceea ce priveşte cariera politică, adică înainte de a veni în formaţiunea condusă de Dan Barna a mai fost membru PSD. Prin urmare, Iftime a fost exclus din partid. Trecutul lui Iftime a fost dezvăluit de un ziar controlat de PSD, formaţiunea care s-a grăbit să lovească în cel despre care credea că va fi pe listele pentru Parlamentul României.

Printre cei care fac parte din reţeaua controlată de Iftime se numără Gheorghe Saftiuc, vicepreşedinte USR la nivelul judeţului Bacău, Alexandru Marcu, preşedinte USR Moineşti, Ionuţ Vasilică, vicepreşedinte USR Dofteana, Cătălin Scânteie, vicepreşedinte USR Podu Turcului. Parţial, fostul preşedinte al USR Oneşti mai controlează oameni în cel puţin trei localităţi rurale şi într-un oraş din judeţul Bacău. Cert este că şi în condiţiile în care fostul lider de la Oneşti nu are cum să candideze, acesta tot îşi va plasa oamenii în diferite structuri de conducere de la nivel local.