Cum au îngropat partidele vaccinarea obligatorie de frica „dacilor liberi“: „Părinţii şi copiii să nu fie cobai“

Parlamentul tratează sistemul de sănătate publică în cheie electorală. Povestea începe în 2017, când Guvernul Mihai Tudose iniţiază un proiect de lege care prevede vaccinarea obligatorie, motivând că „se înregistrează o scădere dramatică a acoperirii vaccinale“. Legea trece de Senat cu două prevederi esenţiale: 1. Părinţii care refuză să-şi vaccineze copiii riscă să răspundă penal pentru „neglijare medicală“, o infracţiune aflată pe acelaşi palier cu neglijarea alimentară sau educaţională. 2. Copii care nu fac dovada faptului că au fost vaccinaţi (certificat epidemiologic) nu pot fi înscrişi la grădiniţă şi la şcoală.

În 2017, imediat după votul din Senat, mai multe asociaţii de părinţi au organizat proteste în toată ţara. „Vaccinare obligatorie = dictatură“, au strigat unii părinţi în stradă, rostind, apoi, rugăciunea „Tatăl Nostru“. Protestele au fost intens mediatizate de sputnik.md, site-ul de propagandă finanţat de Rusia. „Nu suntem animale ca să fim injectaţi cu forţa“, a fost unul dintre titlurile publicaţiei.

Pe fondul tensiunilor sociale, liderul de atunci al PSD, Liviu Dragnea, a ordonat ca proiectul de lege să fie dosit în sertarele Parlamentului. PSD a executat. „Dragnea voia să schimbe atunci legislaţia penală, nu avea nevoie de noi proteste“, susţin surse din conducerea PSD pentru „Adevărul“. Timp de peste doi ani, legea a rămas la sertar. În urmă cu câteva zile, pe fondul isteriei provocate de Coronavirus, social-democraţii au scos de la naftalină legea iniţiată de Mihai Tudose – între timp plecat şi întors în PSD.

Organizaţiile care opun rezistenţă au reacţionat imediat: le-au trimis parlamentarilor de la toate partidele SMS-uri şi mesaje pe Facebook în care le-au cerut să nu cumva să voteze legea. „Campania împotriva adoptării legii pentru vaccinare universală a copiilor e cea mai agresivă din tot ce am văzut până acum“, a reacţionat deputatul PNL Ovidiu Raeţchi, care a postat şi câteva exemple concrete de „implicare civică“ a părinţilor. „Ultimul mesaj primit ieri noapte a venit la 1.27: «Să ne construim o ţară cu oameni sănătoşi care să nu ajungă cobaii unor ONG-uri. Să fim mândri că suntem urmaşii lui Decebal, suntem creaţia lui Dumnezeu şi venim sănătoşi pe acest pământ»“, a fost unul dintre mesajele primite de Raeţchi, scris cu CAPS LOCK. „Dimineaţă, la 5.56, au reînceput“, a adăugat liberalul.

„Cobai îi mâinile statului“

În acest context încărcat, Comsia de Sănătate a Camerei Deputaţilor s-a reunit luni pentru a dezbate proiectul legislativ. Afară, în faţa Parlamentului, zeci de persoane protestau. Decizia? În urma unui consens politic absolut şi surpinzător, deputaţii PSD, PNL, USR, PMP şi UDMR şi din Comisia de Sănătate au eliminat din lege cele două paragrafe care ar fi făcut vaccinarea cu adevărat obligatorie. În primul rând, copiii vor putea fi înscrişi la grădiniţă sau la şcoală fără certificat epidemiologic. „Am fi îngrădit dreptul la educaţie“, motivează deputatul UDMR Levente Vass. Dar ce se întmplă cu copiii vaccinaţi care împart aceeaşi clasă cu unii nevaccinaţi? „Dacă 95% dintre copii sunt vaccinaţi, nu se mai pune problema de boală“, explică Vass, medic de profesie.

Dacă, Doamne fereşte!, un copil nevaccinat se îmbolnăveşte, ar fi cea mai mare pedepasă pentru un părinte, cel puţin moral. Florian Bodog, fost ministru PSD al Sănătăţii

Senatorul PSD Florin Bodog, care, din postura de ministru al Sănătăţii în Guvernul Tudose, a iniţiat legea în 2017, mizează pe faptul că interdicţia va funcţiona în continuare tacit. „La şcolile private nu poţi înscrie un copil fără certificat epidemiologic“, spune Bodog, politician de stânga. Dar la şcolile de stat? „Şi la stat e la fel. Directorul nu va primi copii nevaccinaţi, pentru că vin ceilalţi părinţi şi fac scandal“, susţine fostul ministru. Aşadar, nu e lege, dar poate funcţiona tocmeala.

Potrivit noilor prevederi, părinţii sunt obligaţi, teoretic, să-şi vaccineze copiii. Dar ce se întâmplă cu părinţii de tip „dacii liberi“, care refuză contactul cu medicul? Legea îi obligă să se prezinte în faţa unei Comisii Judeţene de Vaccinare, care oferă consiliere medicală. Însă Comisia Judeţeană nu poate să oblige un părinte ostil să-şi vaccineze copilul. În acest caz, al încăpăţânării extreme, părinţii pot fi sancţionaţi, amendaţi? „Nu. În ţări UE ca Germania sau Finlanda nu se aplică amenzi. 95% dintre părinţi, după şedinţele de informare, îşi duc singuri copilul la vaccin, fără să fie obligaţi“, spune deputatul UDMR Levente Vass, care mizează pe puterea de convingere a medicilor.

Legea prevede totuşi şi o sancţiune: părinţii care nu se obosesc nici măcar să se prezinte în faţa Comisiei de Vaccinare vor plăti. „Amenda poate fi şi de 10.000 de lei“, spune Vass. Însă poate fi şi avertisment. În concluzie, un părinte care vrea să ocolească legea se prezintă în faţa Comisiei Judeţene de Vaccinare, pentru a nu fi amendat, dar refuză în continuare să-şi vaccineze odrasla. Ce se întâmplă în cazul în care un copil nevaccinat se îmbolnăveşte sau răspândeşte un virus în comunitate? „Dacă, Doamne fereşte!, un copil nevaccinat se îmbolnăveşte, ar fi cea mai mare pedepasă pentru un părinte, cel puţin moral“, spune Florian Bodog.

Nu putem fi extrem de tăioşi în a legifera. Când iei o decizie în sistemul de sănătate, trebuie să ţii cont şi de pulsul societăţii. Tudor Pop, deputat USR

Spre deosebire de forma adoptată în Senat, deputaţii au elimnat din lege şi sancţiunea penală: dacă nu-şi vaccinează copii, părinţii nu mai pot fi acuzaţi de neglijare medicală. „Era total extrem şi abuziv. Părinţii trebuie să decidă în privinţa copiilor lor, nu să fie – părinţii şi copiii - nişte cobai în mâinile statului“, a spus deputatul PNL Matei Dobrovie pentru publicaţia Epoch-Times, folosind exact retorica „dacilor liberi”.

De altfel, liberalii au primit ordin de partid să nu susţină vaccinarea obligatorie. „La ultima şedinţă, chiar Ludovic Orban ne-a spus că mesajul PNL trebuie să fie pro-vaccinare, însă nicidecum obligatorie. «Dacii liberi» sunt influenţi în teritoriu şi ne-ar putea costa electoral, mai ales că vom avea atât alegeri locale, cât şi anicipate“, susţin surse din conducerea PNL pentru „Adevărul“.

Liberalii, în ciuda doctrinei, au susţinut şi referendumul pentru familia tradiţională, respins de români în toamna anului 2018. Prin urmare, Camera Deputaţilor va adopta săptămâna viitoare, în calitate de for decizional, o lege care prevede vaccinarea obligatorie, dar care e goală de conţinut, ca urmare a presiunilor făcute de facţiunea ultra-conservatoare a societăţii. „Nu putem fi extrem de tăioşi în a legifera. Am pus pe primul loc informarea şi recăpătarea încrederii oamenilor în sistemul medical. Când iei o decizie în sistemul de sănătate, trebuie să ţii cont şi de pulsul societăţii. Prin aceasă lege creşte încrederea dintre medici şi pacienţi, în condiţiile în care în ultmii ani am avut o campanie puternică anti-vaccin, la care s-au mai adăugat şi scandalurile legate de lipsa stocurilor de vaccin. E o decizie bună“, susţine deputatul USR Tudor Pop. „Legea e în interesul ţării“, conchide deputatul UDMR Levente Vass