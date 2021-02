CTP: „Premierul Florin Cîţu încearcă să dea dovadă de talent în ameţirea peştelui din lansetă”. De ce PNL ar fi partidul care-l încurcă cel mai mult pe Cîţu

„Domnul Cîţu poate fi cel mai important premier din istoria post-decembristă a României. Dacă face ceea ce a spus aseară că are de gând să facă, asta va fi. Va fi un premier istoric. De ce spun asta? Pentru că domnul Cîţu şi-a propus, are o viziune şi un proiect de maximă intensitate şi în acelaşi timp de maximă necesitate, care aşteaptă de 30 de ani”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi24

CTP a subliniat natura poziţiei în care se află Florin Cîţu, fiind nevoit să găsească un echilibru între rolul de politician şi planurile de reformare a administraţiei publice şi a economiei.

„Domnul Cîţu, spre deosebire de destui premieri ai României, are o meserie pe care o stăpâneşte. Dl. Cîţu este finanţist şi stăpâneşte această meserie. Problema cu funcţia de premier este că trebuie să fii şi politician. Şi dl. Cîţu încearcă să fie şi politician în vreme ce ne spune cum trebuie restructurată economia României. Şi de aici - l-am văzut şi aseară, îl vedem şi acum - cum încearcă să dea dovadă de talent în ameţirea peştelui din lansetă. Adică e întrebat de eliminarea sporurilor în mod clar, de ce aţi putut să daţi ordonanţă de urgenţă pentru vouchere şi pentru ce-aţi mai dat, le-aţi blocat, de ce nu daţi şi pentru sporuri? Şi ce răspunde premierul? Aici nu e vorba de eliminare, e vorba de o reaşezare. „Nu puteai să spui că tai, nu puteai să spui că desfiinţezi, reaşezăm! E un cuvânt pur politic care nu are nicio corespondenţă în realitate. E o vibraţie a aerului. Apoi, nu are logică. Premierul spune: Aşteptăm legea salarizării. Aşteptăm legea salarizării, că aşa a spus domnul Orban, preşedintele partidului, nu că aşa a spus premierul! Domnul Orban a venit cu această zicere: la legea salarizării rezolvăm şi cu sporurile. Păi, legea salarizării n-are legătură cu sporurile absurde, nedrepte, groteşti”, a adăugat gazetarul.

Cristian Tudor Popescu crede că CCR ar trebui lăsată să-şi asume imaginea publică negativă în cazul în care ar respinge tăierea unor sporuri ce nu pot fi justificate.

„Eu aş face asta, cu acest risc. Să-şi asume Curtea Constituţională că păstrează sporul de praf şi de calculator. În văzul întregii naţiuni, să facă asta Curtea Constituţională! Aş pune-o în faţa acestei situaţii. Să menţină Curtea Constituţională sporul de confidenţialitate. (Adică creier pane! Cum adică, spor de confidenţialitate? E invers! Când lucrezi cu date secrete, când trebuie să dai dovadă de confidenţialitate, atunci trebuie să semnezi un angajament în acest sens, cu sancţiunile corespunzătoare, nu să primeşti spor! Dacă lucrezi în domeniul acesta, în care nu te obligă nimeni să intri, dimpotrivă, vei fi sancţionat, nu premiat pentru că nu faci comerţ cu date secrete.) Aşa aş face, premierul să spună da, domnule, le tăiem şi să vină Curtea să ne spună că sunt bune şi trebuie menţinute! Dar nu face asta, pentru că balansează între meseriaş şi politică. Nu are ce face”, a punctat CTP.

„În clipa în care dl. Orban l-a uns pe dl. Cîţu premier, după ce au vorbit toţi liderii coaliţiei, a spus aşa: Şi acum, domnul premier! Şi domnul Cîţu era undeva acolo, ca un şoricel, şi a zâmbit. A zâmbit amar atunci dl. Cîţu. Iar eu am spus: Domnule, pare că dl. Cîţu o să fie orice, dar nu premier. Ei, uite că nu e aşa! Dl. Cîţu mă contrazice acum, prin două declaraţii: 1. că ar putea candida la preşedinţia PNL; 2. deciziile care trebuie ascultate de către public sunt ale premierului, nu ale unui ministru sau altul sau ale unui preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Pe mine mă interesează viitorul executiv, viitorul guvernamental al domnului Cîţu. Ce va face în postura de ministru. Şi dacă va fi aşa cum a spus, sunt dispus să-mi asum orice riscuri politice, deci să nu mai fie, de exemplu, vicepreşedinte al partidului, să nu mai fie ales, ca să nu mai vorbim de candidatura la preşedinţia PNL, să nu-l aleagă distinşii penelişti - între care mulţi dintre ei sunt reformişti ai economiei cum sunt eu mitropolit! Principala problemă a dlui Cîţu este cu propriul său partid în clipa de faţă, nu este cu UDMR sau cu USR. Frânele cele mai puternice în materie de restructurare reală a economiei sunt în PNL. Deci, eu sper să se ţină de ce a spus şi spuneam că dacă face asta, poate fi cel mai important premier din istoria postdecembristă a României”, a conchis gazetarul.